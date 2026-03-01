Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contrato da augaAmesCEIP Apóstolo SantiagoCasco históricoTráfico de drogas
instagram

Santiago inicia marzo con buen tiempo y ambiente en sus calles

En febrero se contabilizaron 3.537 peregrinos, 13 menos que en el mismo mes del año pasado

Peregrinos y turistas en la Praza do Obradoiro, este domingo.

Peregrinos y turistas en la Praza do Obradoiro, este domingo. / Antonio Hernández

Lorena Rey

Lorena Rey

Santiago

Santiago vivió un fin de semana de buen tiempo y gran ambiente, con vecinos, turistas y peregrinos disfrutando del sol en el casco histórico, en torno a la Catedral, y también en los parques, plazas y terrazas de la ciudad.

Turistas disfrutando del buen tiempo este domingo en Santiago.

Turistas disfrutando del buen tiempo este domingo en Santiago. / Antonio Hernández

Este inicio del mes de marzo llega tras un febrero en el que se contabilizaron un total de 3.537 peregrinos, frente a los 3.524 registrados en el mismo mes del año pasado, lo que supone un ligero descenso interanual del 0,4%. La diferencia, de apenas 13 caminantes, refleja la estabilidad de las llegadas en plena temporada baja.

Noticias relacionadas

Más peregrinos que en enero

Por su parte, el pasado enero, condicionado por los fuertes temporales que azotaron Galicia, la Oficina del Peregrino registró 2.522 peregrinos. Se trata de la primera vez en el último lustro que el primer mes del año presenta un descenso respecto al balance anterior, tras el récord alcanzado en enero de 2025, cuando el Camino firmó su mejor comienzo de año desde que existen registros oficiales, tras entregar un total de 2.907 compostelas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
  2. La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
  3. Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
  4. Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
  5. La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: 'Es una tendencia en aumento
  6. El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
  7. El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
  8. Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo

Santiago inicia marzo con buen tiempo y ambiente en sus calles

Santiago inicia marzo con buen tiempo y ambiente en sus calles

El acelerador de protones del Centro de Protonterapia es ya "una realidad que marcará un antes y un después" frente al cáncer

El acelerador de protones del Centro de Protonterapia es ya "una realidad que marcará un antes y un después" frente al cáncer

Verea visita A Gata Tola antes del cierre definitivo de un local de referencia en el mundo del cómic

Verea visita A Gata Tola antes del cierre definitivo de un local de referencia en el mundo del cómic

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 1 de marzo, en Santiago?

Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 1 de marzo, en Santiago?

‘Fusión’ de artes y ciencias en la semana divulgativa del IES de Sar

Los pocos santiagueses que se casan lo hacen por lo civil y superados los 40

Los pocos santiagueses que se casan lo hacen por lo civil y superados los 40

Crónica social compostelana | Comida de extrabajadores de la desaparecida empresa Daviña

Crónica social compostelana | Comida de extrabajadores de la desaparecida empresa Daviña

Santiago aplaude con lleno el concierto por los 30 años de la Real Filharmonía de Galicia

Santiago aplaude con lleno el concierto por los 30 años de la Real Filharmonía de Galicia
Tracking Pixel Contents