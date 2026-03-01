Santiago inicia marzo con buen tiempo y ambiente en sus calles

Santiago vivió un fin de semana de buen tiempo y gran ambiente, con vecinos, turistas y peregrinos disfrutando del sol en el casco histórico, en torno a la Catedral, y también en los parques, plazas y terrazas de la ciudad.

Turistas disfrutando del buen tiempo este domingo en Santiago. / Antonio Hernández

Este inicio del mes de marzo llega tras un febrero en el que se contabilizaron un total de 3.537 peregrinos, frente a los 3.524 registrados en el mismo mes del año pasado, lo que supone un ligero descenso interanual del 0,4%. La diferencia, de apenas 13 caminantes, refleja la estabilidad de las llegadas en plena temporada baja.

Por su parte, el pasado enero, condicionado por los fuertes temporales que azotaron Galicia, la Oficina del Peregrino registró 2.522 peregrinos. Se trata de la primera vez en el último lustro que el primer mes del año presenta un descenso respecto al balance anterior, tras el récord alcanzado en enero de 2025, cuando el Camino firmó su mejor comienzo de año desde que existen registros oficiales, tras entregar un total de 2.907 compostelas.