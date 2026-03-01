Santiago inicia marzo con buen tiempo y ambiente en sus calles
En febrero se contabilizaron 3.537 peregrinos, 13 menos que en el mismo mes del año pasado
Santiago vivió un fin de semana de buen tiempo y gran ambiente, con vecinos, turistas y peregrinos disfrutando del sol en el casco histórico, en torno a la Catedral, y también en los parques, plazas y terrazas de la ciudad.
Este inicio del mes de marzo llega tras un febrero en el que se contabilizaron un total de 3.537 peregrinos, frente a los 3.524 registrados en el mismo mes del año pasado, lo que supone un ligero descenso interanual del 0,4%. La diferencia, de apenas 13 caminantes, refleja la estabilidad de las llegadas en plena temporada baja.
Más peregrinos que en enero
Por su parte, el pasado enero, condicionado por los fuertes temporales que azotaron Galicia, la Oficina del Peregrino registró 2.522 peregrinos. Se trata de la primera vez en el último lustro que el primer mes del año presenta un descenso respecto al balance anterior, tras el récord alcanzado en enero de 2025, cuando el Camino firmó su mejor comienzo de año desde que existen registros oficiales, tras entregar un total de 2.907 compostelas.
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
- La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
- La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: 'Es una tendencia en aumento
- El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
- El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
- Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo