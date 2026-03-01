Los pocos santiagueses que se casan lo hacen por lo civil y superados los 40

Dentro de lo que es una tendencia generalizada en el conjunto de España desde hace ya años y que corroboran los datos de cada nueva estadística, Santiago también ha venido observando cómo son cada vez menos los ciudadanos que deciden formalizar su relación sentimental por la vía matrimonial. Los que sí se animan a dar el paso, se decantan de forma muy mayoritaria por los enlaces civiles y lo hacen a edades cada vez más tardías, hasta el punto de que la media supera los 40 años, tanto en hombres como en mujeres.

De hecho, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística, durante la última década se ha incrementado hasta en casi seis años la edad a la que las mujeres contraen matrimonio en la capital gallega, puesto que si en 2014 se situaba en los 34,76 años, en 2024 ya pasaba de la barrera de las cuatro décadas, 40,11 en concreto. Un listón que también se superó en 2012, donde la media quedó establecida en los 40,78, la cifra más alta en dicho período de tiempo, en el que siempre se superaron los 35 años a excepción de 2014.

Los hombres tardan aún más en dar el paso

En el caso de los hombres, las cifras apuntan a que ellos se lo piensan aún más que ellas a la hora de formalizar el sí quiero, puesto que en todo ese intervalo de tiempo únicamente bajó la media de los 40 en 2015, ejercicio en el que quedó establecida en 39,66 frente a los 44,63 de 2021 o los 43,46 de 2023.

Sumando ambos sexos, la serie arranca en 2014 con una media de 37,34 años para ir subiendo desde ahí hasta los 42,67 de 2021 o los 41,38 de 2024. Desde 2020, donde por primera vez la edad supera las cuatro décadas con 40,23 años, solo bajó de ahí en 2022, con una media de 38,93 años.

Y si los casamientos que se producen en Santiago tienen lugar cada vez a edades más tardías, también el modo en el que se decide formalizar ese matrimonio ha ido cambiando de manera significativa, siendo en la actualidad la vía civil la elegida de forma mayoritaria por los compostelanos.

Menos de cien bodas religiosas al año desde 2017

Una apuesta por las ceremonias civiles por encima de las religiosas que ya era absolutamente nítida en 2010, cuando las primeras se imponían claramente a las segundas por 216 frente a 164.

Desde entonces, esa cifra de matrimonios religiosos ha ido descendiendo en la capital gallega ejercicio a ejercicio hasta situarse por debajo del centenar a partir de 2017, cuando se formalizaron 87 bodas ante el altar, mientras por la vía civil hubo 289.

Misma cifra de enlaces civiles hubo en 2024, año en el que los religiosos se quedaron en 55.

Impacto de la pandemia

En un 2020 fuertemente marcado por la pandemia del coronavirus y el confinamiento de la población con restricciones de actividad social durante meses, Santiago registró 178 ceremonias civiles y únicamente 18 religiosas.

Las bodas no eclesiásticas han ido fluctuando a lo largo de todo ese período, registrándose la cifra más elevada en 2015, con 320 por 143 religiosas.

Uniones entre personas del mismo sexo

Por otra parte, y en lo referente a los matrimonios del mismo sexo -uniones que en España están legalizadas desde 2005-, en 2024, último año del que hay datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística, las cifras en Santiago fueron de un total de 6 entre varones y de 11 entre mujeres.

El primer ejercicio del que están disponibles es 2010, cuando tres parejas de mujeres y otras tantas de hombres se dieron el sí quiero en Compostela.

Durante todo ese período de tiempo entre 2010 y 2024, el único año en el que no hubo ningún matrimonio entre hombres fue 2018, y lo mismo sucedió en 2012 en el caso de las mujeres.

El ejercicio en el que más hombres formalizaron su unión sentimental fue 2015, con un total de 26 enlaces; seguido muy de cerca por 2014, con 22.

En lo referente a las mujeres, solo en 2024 se superó la decena de bodas, con las 11 ya referidas; mientras que en 2023 y 2016 la cifra fue de 9 en cada uno de ellos.