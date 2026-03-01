Emblema cultural de Santiago
Verea visita A Gata Tola antes del cierre definitivo de un local de referencia en el mundo del cómic
El líder del PP compostelano echará de menos un lugar "no que Santi sempre sabía que recomendarche"
Redacción
Antes del cierre definitivo de la tienda de cómics A Gata Tola, el líder del Partido Popular compostelano, Borja Verea, quiso visitar el establecimiento para mostrar al responsable del mismo, Santi Navia, su agradecimiento por los años de dedicación a un espacio que ha marcado la vida cultural de Santiago.
Cliente habitual desde hace muchos años, aseguró que "para min, como para moita xente, A Gata Tola foi sempre moito máis ca unha tenda", ya que la considera como "un lugar ao que volver, no que descubrir novas historias e no que Santi sempre sabía que recomendarche”.
Trato cercano con el cliente
Tras poner en valor el papel del local como punto de encuentro para los aficionados al cómic y a la cultura, destacó el trato próximo. "Hai tendas ás que vas mercar, e outras ás que vas porque forman parte da túa rutina, da túa historia. A Gata Tola era destas últimas”, recalcó.
Durante su visita al mítico establecimiento compostelano, agradeció el trato recibido y la labor de Santi al frente, quien "sempre tivo unha recomendación acertada, sempre unha conversa pendente". "Esa maneira de atender, de coñecer aos clientes e de compartir paixón polo que fai é o que converte unha tenda nun lugar especial”, aseguró.
Para el líder de los populares en la capital gallega, el cierre de A Gata Tola deja un vacío que va más allá de lo comercial, quedando la nostalgia "dun espazo que acompañou a moitas persoas ao longo dos anos", así como "o recordo de alguén que fixo que entrar pola porta sempre pagase a pena".
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
- La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: 'Es una tendencia en aumento
- El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
- El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
- Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo
- Un hotel en la antigua muralla de Santiago: la apuesta de un empresario gallego con negocios en Brasil