Verea visita A Gata Tola antes del cierre definitivo de un local de referencia en el mundo del cómic

Antes del cierre definitivo de la tienda de cómics A Gata Tola, el líder del Partido Popular compostelano, Borja Verea, quiso visitar el establecimiento para mostrar al responsable del mismo, Santi Navia, su agradecimiento por los años de dedicación a un espacio que ha marcado la vida cultural de Santiago.

Cliente habitual desde hace muchos años, aseguró que "para min, como para moita xente, A Gata Tola foi sempre moito máis ca unha tenda", ya que la considera como "un lugar ao que volver, no que descubrir novas historias e no que Santi sempre sabía que recomendarche”.

Trato cercano con el cliente

Tras poner en valor el papel del local como punto de encuentro para los aficionados al cómic y a la cultura, destacó el trato próximo. "Hai tendas ás que vas mercar, e outras ás que vas porque forman parte da túa rutina, da túa historia. A Gata Tola era destas últimas”, recalcó.

Durante su visita al mítico establecimiento compostelano, agradeció el trato recibido y la labor de Santi al frente, quien "sempre tivo unha recomendación acertada, sempre unha conversa pendente". "Esa maneira de atender, de coñecer aos clientes e de compartir paixón polo que fai é o que converte unha tenda nun lugar especial”, aseguró.

Para el líder de los populares en la capital gallega, el cierre de A Gata Tola deja un vacío que va más allá de lo comercial, quedando la nostalgia "dun espazo que acompañou a moitas persoas ao longo dos anos", así como "o recordo de alguén que fixo que entrar pola porta sempre pagase a pena".