El avión más grande del Ejército del Aire realiza una escala técnica inesperada en Santiago antes de recoger tropas españolas en Estados Unidos

La presencia inesperada de un Airbus A400M del Ejército del Aire y del Espacio ha sorprendido este lunes por la mañana en el aeropuerto de Santiago–Rosalía de Castro, donde la aeronave militar ha efectuado una escala técnica para repostar combustible antes de continuar su travesía transatlántica. La llegada de este aparato, el de mayor tamaño de las Fuerzas Armadas españolas, no estaba prevista, lo que ha generado expectación tanto entre el personal aeroportuario como entre aficionados a la aviación que han podido observar de cerca una operación poco habitual en la terminal compostelana. Según ha explicado a EL CORREO GALLEGO el coronel Juan Pedro Velázquez-Gaztelu Fernández de la Puente, jefe del Aeródromo Militar de Santiago, el Airbus A400M tenía como destino final una base militar de Estados Unidos situada en el estado de Misisipi, dentro de una misión logística de transporte de personal y material. Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas en el Atlántico han obligado a replantear la ruta prevista, introduciendo modificaciones significativas en la planificación del trayecto.

En concreto, la aeronave no ha podido seguir la ruta norte, que es la más habitual en este tipo de vuelos por ser más directa y eficiente, debido a la inestabilidad atmosférica en esa zona del océano. Como alternativa, la tripulación ha optado por una ruta más meridional, que implica un recorrido más largo y, por tanto, un mayor consumo de combustible, explica el coronel Gaztelu. Este cambio operativo ha sido determinante para decidir la realización de una escala técnica en Santiago, con el objetivo de repostar y garantizar que el avión pueda afrontar el cruce del Atlántico con plenas garantías de seguridad y autonomía.

Aunque el Airbus A400M dispone de capacidad suficiente para completar vuelos transoceánicos sin necesidad de escalas en condiciones normales, la combinación de una meteorología desfavorable y una ruta más extensa ha hecho aconsejable reforzar la carga de combustible antes de encarar el tramo más exigente del viaje. De este modo, el Aeródromo Militar de Santiago ha sido utilizado como base de apoyo logístico en una operación que pone de relieve la flexibilidad de este tipo de misiones y la importancia de contar con puntos intermedios estratégicos.

Recoger personal y medios

La aeronave se dirige a Estados Unidos con el objetivo de recoger a personal y medios del Ejército del Aire y del Espacio que participaban en ejercicios militares desarrollados en territorio norteamericano en las últimas semanas. Entre las unidades desplegadas se encuentran efectivos de la EZAPAC (Escuadrón de Zapadores Paracaidistas), con base en Alcantarilla, una de las unidades de élite especializadas en operaciones especiales y paracaidismo militar.

Junto a ellos, también forman parte de este despliegue un helicóptero NH90 perteneciente al Ala 48, unidad encargada de misiones de transporte táctico y operaciones especiales, así como un avión de transporte C295 del Ala 35, especializado en misiones logísticas y de apoyo. Todo este material y personal es el que será recuperado por el Airbus A400M en territorio estadounidense para su posterior traslado de regreso a España.

Concflicto en Oriente Medio

Los ejercicios en los que participaban estas unidades han experimentado en los últimos días una reducción significativa de su actividad debido al incremento de la tensión internacional, especialmente en el contexto del conflicto en Oriente Medio. Este escenario ha provocado un aumento del movimiento de tropas y medios de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hacia esa región, lo que ha obligado a reorganizar prioridades operativas y a ajustar la planificación de maniobras y ejercicios conjuntos.

Como consecuencia de esta situación, parte de las actividades previstas han sido canceladas o reducidas, lo que ha acelerado el proceso de repliegue del personal español desplegado en Estados Unidos. Esta circunstancia es la que ha motivado la activación de esta misión del Airbus A400M, indica el coronel Gaztelu, encargada de llevar a cabo el retorno tanto de efectivos como de material militar en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la evolución constante de los acontecimientos.

En este marco, la escala técnica realizada en Santiago no es un hecho aislado, sino que se integra dentro de una operación logística de mayor alcance, condicionada tanto por factores meteorológicos como por la situación geopolítica global. El aeropuerto compostelano vuelve así a demostrar su capacidad para actuar como punto de apoyo en operaciones militares internacionales, gracias a sus infraestructuras y a su preparación para acoger aeronaves de gran tamaño y elevada exigencia operativa.

Noticias relacionadas

Tras completar la operación de repostaje en Santiago, la aeronave ha reanudado su vuelo, dirigiéndose hacia el Atlántico por la ruta sur. Desde allí continuará su travesía hasta Estados Unidos, donde procederá a embarcar al personal y los medios desplegados antes de emprender el regreso a España. Se trata de una operación compleja que refleja la capacidad de adaptación del Ejército del Aire y del Espacio ante escenarios cambiantes, en los que confluyen factores técnicos, meteorológicos y estratégicos. La presencia de este Airbus A400M en Santiago, aunque puntual, pone de manifiesto la relevancia de las infraestructuras aeroportuarias españolas en el contexto de las operaciones militares internacionales, así como el papel que desempeñan como nodos logísticos en misiones de largo alcance que requieren precisión, planificación y capacidad de respuesta ante imprevistos.