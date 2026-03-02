Los trabajos de reasfaltado mantienen este lunes cortada la rúa República Arxentina

El plan urgente de reasfaltado para resolver las más de 200 incidencias detectadas por el Concello de Santiago relacionadas con los baches, continúan este lunes. Después de las actuaciones de los últimos días en zonas como San Lázaro o Fontiñas, la semana comienza con cortes de tráfico en el Ensanche compostelano por el rebacheo de la rúa República Arxentina.

Los trabajos de reasfaltado de este lunes en República Arxentina / David Suárez

La intervención en este céntrico punto de Santiago, que era muy demandada en las últimas semanas por sus vecinos y por los cientos de conductores santiagueses que a diario utilizan esta calle para acceder a la zona nueva, se lleva a cabo en horario de 08:30 horas a 13:30 horas y de 14:30 horas a 19:30 horas en el tramo comprendido entre la avenida Romero Donallo -que a primera hora está registrando un tráfico intenso- y la rúa de Fernando III o Santo, con lo que al final de la jornada, los grandes baches de República Arxentina quedarán solucionados.

Los operarios trabajan este lunes en la rúa República Arxentina / David Suárez

Desvío del transporte urbano

Debido a los trabajos de rebacheo este lunes en la rúa República Arxentina, hay dos rutas de autobús urbano que modifican su itinerario. Hablamos de los buses de las líneas 5 -sentido Vite- y 15 -sentido Campus Norte-, que en la avenida de Romero Donallo continuarán por la rúa do Hórreo y San Pedro de Mezonzo, para incorporarse de nuevo a la rúa República Arxentina a la altura del antiguo colegio Peleteiro. Debido a ello, los usuarios que utilicen la parada 432, situada en la esquina con Romero Donallo, deberán trasladarse a la siguiente o a la anterior para tomar alguno de estos buses.