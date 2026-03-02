La música sonará este marzo en Santiago por todo lo alto: de una figura destacada a nivel nacional a The Rapants o 9Louro

"Que culpa tiene el lunes de no ser sábado", que diría hoy con la vuelta a la rutina tras el fin de semana El Grecas. El rapero madrileño, uno de los máximos exponentes de la escena española urbana actual, será uno de los múltiples artistas que traerán su música a Santiago este recién estrenado mes de marzo.

Y es que lo cierto es que si febrero se despidió músicalmente por todo lo alto, especialmente con el doble concierto de Rusowsky en la sala Capitol, este mes de marzo no se quedará atrás con figuras históricas de la música nacional como Víctor Manuel o Luz Casal o algunos de los grandes nombres del panorama gallego como The Rapants o 9Louro.

Desde EL CORREO GALLEGO te contamos todas las citas musicales para este mes, para que las apuntes en el calendario.

El marzo musical ya arracó ayer, domingo día 1, con la actuación del compostelano Luis Fercán en la Sala Riquela. Tras este concierto, la siguiente cita con la música como protagonista será el jueves 5. Ese día, la Casa das Crechas acogerá la actuación del gallego Eris Mackenzie (21.00 horas) y su mezcla de elextrónica con sonidos tradicionales gallegos. El propio jueves, también se subirá a los escenarios, en este caso del Teatro Principal (20.30h.), la cantautora Antía Muíño, que presentará en directo su nuevo disco largo: Anfibia por veces.

De un rap con Broncano, a la Capitol

Al día siguiente, el viernes 6, la Sala Capitol (20.30 h.) acogerá una de las citas musicales más destacadas de este mes de marzo con el concierto de El Grecas, una de las voces más destacadas del panorama urbano español con casi 2 millones de oyentes mensuales en Spotify.

El artista madrileño, que incluso puso a cantar rap al compostelano David Broncano en un videoclip (Grecofernanda, con Fernandocosta), presentará en la capital gallega su último disco Escrito en la M-30, un álbum de doce canciones en el que recuerda su pasado en la conocida vía madrileña cuando trabajaba como taxista.

También el viernes 6, en este caso en la Casa das Crechas (21.00 h.), ofrecerá un concierto Escuchando Elefantes, el dúo folk-rock formado por los gallegos Sílvia Rábabe y Carlos Tajes, con entradas a 14,99 euros.

Del 'Solo pienso en ti' al hard rock sueco

La siguiente cita será el sábado 7 (21.00 h.), con el concierto de Víctor Manuel. El asturiano, autor de grandes éxitos como Solo pienso en ti o Nada sabe tan dulce como su boca, comenzará en el Palacio de Congresos su nueva gira tras más de seis décadas sobre el escenario en la que no será la única actuación del sábado.

También tendrán lugar el concierto de la banda sueca de hard rock H.E.A.T. en Capitol (21.10 h., a las 20.00 h. será el turno de Hitten), de Ona Mafalda en la Sala Moon (21.30 h.) y de Pataca Minuta en la Sala Sónar (22.00 h.).

Ese fin de semana, el último de los conciertos programados tendrá lugar el domingo 8 con la actuación de Depresión Sonora, proyecto indie pop del madrileño Marcos Crespo. En la cita, que estaba inicialmente propuesta para el viernes 30 pero tuvo que ser aplazada por una operación de apendicitis, el artista vallecano traerá su nuevo disco, Los Perros no Entienden Internet (... y yo no entiendo los sentimientos).

Paul Collins, Chiquita Movida, Ezvit 810...

Por su parte, el día 12 será el turno de la guitarrista y compositora Amaia Miranda, que presenta su nuevo trabajo, Cada vez que te veo lo entiendo, en la Sala Riquela (21.00 h.); y de Tarchi en la Sala Capitol (21.00 h.).

Al día siguiente, Santiago contará con hasta tres propuestas musicales de lo más variadas. Por un lado, Chiquita Movida, la nueva banda del conocido rapero Rayden junto a Mediyama, Skiz Siete, Babe, Jhonny y Jona, que se subirá al escenario de la Sala Capitol (21.30 h.). Por otro, el jazz-hop de Escandalo Xpósito sonará en la Sala Riquela (21.00 h.) y las letras emocionales del rapero Ezvit 810 en la Sala Moon (21.00 h.).

El sábado 14 será el turno de Paul Collins, miembro fundador de la banda de rock The Nerves, que llevará a la Sala Capitol (21.00 h.) el show 'Paul Collins tocando The Nerves and The Beat en compañía de Octavio Vinck, Juancho López y Ginés Martínez.

Paul Collins (segundo por la derecha), con The Beat / Cedida

'A Nuite Dos Non Mortos'

Tras un pequeño parón, la música volverá a sonar en Santiago el jueves 19 con otra de las citas más destacadas del calendario con el concierto en la Sala Capitol del joven artista muradano 9Louro, uno de los grandes nombres actuales de la música en gallego. En la cita, presentada bajo el nombre de A Nuite Dos Non Mortos y para la que se agotaron las entradas en menos de una hora, el joven artista presentará en directo su último trabajo, AMORRER.

El viernes, la música volverá a sonar con la banda sevillana Derby Motoreta's Burrito Kachimba que descargará su energía y rock andaluz en la Sala Capitol (22.00 h.). Al día siguiente, sábado 21, la gallega Sés se subirá al Auditorio de Galicia (20.00 h.) para presentar su nuevo disco llamado Nadando na incerteza; mientras que IBSXJAUR, proyecto que nace del cruce creativo de la cantautora JAUR y el productor INFRABASSESATURE, tocará en la Casa das Crechas (21.30 h.).

De Luz Casal a Unto Vello

El fin de semana se cerrará con la actuación del trío madrileño Anaut en horario de sesión vermú en la Sala Riquela (13.00 h.) y del dúo Unto Vello, que presentará su primer trabajo discográfico, Inmaterial, en la Capitol (20.00 h.).

La reconocida cantante de Boimorto Luz Casal hará parada también este mes de marzo en Compostela. Será el jueves 26 en el Palacio de Congresos (20.30 h.), a donde la autora de canciones como Piensa en mi o Entre mis recuerdos llega como parte de una gira que versa sobre su último álbum Me voy a permitir.

Al día siguiente, el músico de pop y hip hop Pole. llevará su último álbum Punto Cero a la Sala Capitol (21.00 h.); mientras que la Casa das Crechas (20.30 h.) acogerá la actuación de la cantautora vasca Süne.

Pole (izquierda) y Süne / Cedida

Por otro lado, los más metaleros tendrán una cita en la Sala Moon (22.00 h.), con 'Metal Duo: Metallica vs Iron Maiden, donde las bandas tributo Black Horsemen (Metallica) y 666 (Iron Maiden) se enfrentarán en un ring musical.

Una fiesta con The Rapants

Por último, el sábado 28 tendrá lugar la que es, sin duda, la cita más destacada de este mes de marzo con el concierto de The Rapants en el Multiusos Fontes do Sar. Una cita en la que la banda muradana estrenará su nuevo LP 'Rapants Club' (que verá la luz este miércoles 4 de marzo en las principales plataformas digitales) y para la que quedan pocas entradas a la venta.

Además, el mes se cerrará músicalmente hablando el propio día 28 con los conciertos de Rufus T. Firefly en Capitol (21.30 h.) y de Pirris Sosa y Kream en la Sala Moon (20.15 h.).