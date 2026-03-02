Directo | Cara a cara entre Flores y Crujeiras: el debate entre las candidatas a la Rectoría de la USC

Rosa Crujeiras o Maite Flores. En menos de dos semana, una de las dos catedráticas se convertirá en la primera rectora de la Universidade de Santiago y de Galicia. Hoy, las dos candidatas afrontan un cara a cara en el debate organizado por EL CORREO GALLEGO.

Este viernes, ambas iniciaron la segunda campaña, cuyo objetivo es buscar más apoyos tras la primera vuelta, en la que Crujeiras logró 985 votos ponderados, lo que supone un 41% de respaldo, mientras que Flores obtuvo 536. Quedaron fuera María José López Couso, con 503 sufragios, y Alba Nogueira, con 380.