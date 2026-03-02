El escritor compostelano Rodrigo Costoya recibe un premio antes de presentar su nuevo libro en Santiago

El compostelano Rodrigo Costoya Santos, nacido en Torrelavega en 1977, tierra que no olvida aunque esté asentado en Compostela, es un escritor en alza. Este domingo recibió el premio Rafaguillo Ciudad de Carlet 2025, a la mejor novela histórica por El siglo del milagro (Ediciones Pàmies), obra que recrea la génesis de Compostela y el Camino de Santiago y aborda la figura del arzobispo Xelmírez.

Cita en Santiago

Además, Rodrigo Costoya presenta el jueves en Santiago, Hijos de Gael, a las 19 horas en la librería Couceiro. Ese libro es nuevo al tiempo que viejo, dualidad imposible que aclara el propio autor, que compatibiliza la carrera literaria con su trabajo como profesor de Educación Física en el IES Rosalía de Castro.

Rodrigo Costoya cuando presentó 'El siglo del milagro' en Marida e Vencerñas, vinoteca de Santiago. / Antonio Hernández

«Hijos de Gael es una novela publicada en el año 2021 por el Grupo Planeta pero la editorial decidió que no quería reeditarla así que ahora la sacamos como una novela reescrita, contada de una forma completamente distinta», asegura Costoya a EL CORREO GALLEGO.

Novela histórica

En esa gala de libros en la localidad de Valencia, parte de la primera edición de las Jornadas de Novela Histórica Ciudad de Carlet, se entregó además el premio a la Mejor Trayectoria de Autor al turolense-valenciano Sebastián Roa, y el de Mejor Novela Revelación a madrileño Santiago Díaz, por Los nueve reinos, editada por Alfaguara.

La distinción valenciana para Rodrigo Costoya llega tras una selección previa de un centenar de tramas históricas, «libros valorados por un grupo de 26 personas».

Costotya, a la derecha, de espaldas, firmando ejemplares de su libro durante las Jornadas de Novela Histórica Ciudad de Carlet (Valencia).nte / Cedida

El emergente autor afincado en Santiago tiene por delante una agenda de presentaciones con una veintena de fechas para hablar de Hijos de Gael, libro ahora lanzado por su sello habitual, Pàmies, en rústica con 448 páginas.

Gira por Galicia y fuera

Tras la cita de este jueves 5 de marzo en Couceiro, Rodrigo Costoya sigue su gira promocional el viernes 6 en A Coruña (Circo de Artesáns; 19 h.), el domingo 29 en Fisterra (Hotel Bela Fisterra; 13 h.), el sábado 11 de abril en Bueu (Miranda, Centro Social do Mar; 12 horas), el miércoles 15 en A Guarda (librería Atlántica; 17:30 h. con Luis Zueco), el viernes 17 en Boiro (librería Lector Nobel; 19:30 h.), el viernes 24 en Carballo (librería Clarión; 19:30 h.) y ese mismo 24 en A Coruña (librería Lume, sesión vermú: 13 h.).

Además, en horas aún por concretar, presentará esa novela en La Orotava, Santiago del Teide, Granadilla, Vigo (21 de marzo), Jaén, Sada (14 de mayo), Santander, Donostia, Bilbao, Lugo (24 de mayo) y la Feria del Libro de Madrid, un tour que anuncia en sus redes con un vídeo grabado en el Obradoiro, «la plaza más bonita del mundo», asegura con orgullo picheleiro.

Impulsor de un foro literario en Compostela

Aparte de su faceta como escritor y docente, Rodrigo Costoya también es impulsor del foro divulgativo Compostela Histórica, celebrado hace meses en el IES Rosalía de Castro, con la presencia de Christian Gálvez, Bieito Romero, Pedro Feijóo, Julio Rodríguez, Lidia Merenciano, José Zoilo Hernández, Luis y Alejandro Paadín, Xosé Iglesias, Merche Espiño, Carmen Sanjurjo Blanco o Fernando Patricio Cortizo.