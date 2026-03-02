El Espazo Apego de Santiago centra la programación de marzo en la igualdad

El Espazo Apego de Santiago centrará todas las actividades programadas para este mes de marzo en la igualdad, aprovechando la celebración del Día Internacional de la Mujer y recordando además el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado el pasado 11 de febrero.

Según informa el Concello de Santiago en un comunicado, todas las actividades propuestas se desenvolverán mediante inscripción previa cubriendo un formulario disponible en la web del Espazo Apego.

El día anterior, en torno a las 12.00 horas, los interesados en participar recibirán un correo confirmando su plaza, justo después de terminar el plazo de inscripción. Estas son todas las actividades programadas.

A lingua medra

Cada lunes, a partir de las 17.00 horas y hasta las 19 horas, los diferentes contextos de la vida tendrán su espacio con un enfoque que cambiará en cada una de las jornadas programadas para niños de 2 a 6 años:

Lunes 2 de marzo . Merendolas

. Merendolas Lunes 9 de marzo . Movéndonos con Apego

. Movéndonos con Apego Lunes 16 de marzo . Merendolas

. Merendolas Lunes 23 de marzo . Experimentamos

. Experimentamos Lunes 30 de marzo. Experimentamos

En este caso, el correo de confirmación se recibirá el viernes anterior a la actividad, al acabar el plazo de inscripción.

Tardes de contos

Los martes estarán dedicados a los cuentos y a la imaginación, aprendiendo cada vez más palabras para entender el mundo. Las actividades, de temática mensual, se desarrollarán en dos horarios: de 17.00 a 18.00 horas (de 0 a 3 años) y de 18.15 a 19.15 horas (de 3 a 6 años).

Enredando e lingoretando

Los miércoles el espacio se centrará en el entretenimiento activo con juegos, libres o guiados. La actividad contará con dos grupos: de 3 a 6 años sin acompañamiento y de 0 a 3 años con acompañamiento.

En ambos casos, los horarios serán de 17 a 19.00 horas. Se irán incorporando temas y materiales relacionados con las fiestas, el medio natural, el entorno...con el objetivo de propiciar la interacción.

Miércoles 4 de marzo . Xogamos coas palabras

. Xogamos coas palabras Miércoles 11 de marzo . Fabricamos xoguetes

. Fabricamos xoguetes Miércoles 18 de marzo . Imos ao patio

. Imos ao patio Miércoles 25 de marzo. Xincana de palabras

Tachán!

El Espazo Apego ha programado para dos jueves del mes, a partir de las 18.00 horas, dos espectáculos para los más pequeños de la casa.

Por un lado, el jueves 12 será el turno de 'Vai frío!', de Iván Dávila. Dirigido a niños de 1 a 4 años, se basa en los libros Mamá pingüín é a mellor (Chris Haughton), Imos cazar un oso (Michel Rosen) y Unha eiruga moi larpeira (Eric Carle).

Por otro, el jueves 26 será el turno de 'Cambio o conto', de Música Miúda. En este caso, el concierto-cuentacuentos en formato dúo está dirigido a niños de 3 a 6 años. Está centrado en los estereotipos de género a partir de cuentos tradicionales.