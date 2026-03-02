Qué hacer hoy, 2 de marzo, en Santiago: el actor Diego Anido participa en la Semana de las Ciencias y las Artes del IES de Sar
A las 19 horas se presenta el libro 170 anos do Banquete de Conxo, obra de Xoán Costa, en el centro sociocultural Aurelio Aguirre
MÁS CANDELA MARTÍNEZ Y SANDRA ZARCO. La tercera edición de la Semana de las Ciencias y las Artes del IES de Sar cuenta este lunes con la visita de Óscar Corral, fotógrafo gallego ganador del premio Ortega y Gasset 2025 y del Premio Internacional de Periodismo Rey de España, que da una charla a las 10:50 h. Y a las 13.40h., será el turno para un encuentro con el actor compostelano Diego Anido, parte del reparto de Aves de corral, película de Antonio Vicent que se estrena el viernes 6 de marzo. Antes, a las 11.40 h., habrá un coloquio sobre estudios de interpretación con Sandra Zarco y Candela Martínez, ex alumnas de dicho centro; y otro a las 12:50 horas, con Marcos Calo, editor de videojuegos.
Libro gratis sobre el Banquete de Conxo
XOÁN COSTA. El centro sociocultural Aurelio Aguirre alberga hoy, a las 19 horas, con entrada libre, la presentación del libro 170 anos do Banquete de Conxo, obra de Xoán Costa. Es un acto promovido por la asociación cultural O Galo en colaboración con la Deputación da Coruña y la Fundación Galiza Sempre. Se regalará dicho volumen a las personas asistentes. Está previsto que acuda también la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.
Víctor F. Freixanes habla sobre Ramón Otero Pedrayo
LETRAS. La sede de Afundación (Rúa do Vilar, 19) acoge una charla organizada por el Ateneo de Santiago, donde Víctor F. Freixanes va a hablar sobre Ramón Otero Pedrayo, a las 19 horas, con entrada libre hasta completar el aforo (ronda las 100 butacas). El ponente es Presidente de Honor de la Fundación Otero Pedrayo e integrante de la Real Academia Galega. Víctor Fernández Freixanes (Pontevedra, 1951) es escritor, editor y profesor ad honorem del departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidade de Santiago, institución donde se doctoró en Filología Románica en 1998. Es catedrático (en excedencia) de Lengua y Literatura Gallega de educación secundaria, fue director general de la editorial Galaxia entre 2002 y 2016, codirector de la revista Grial (Revista Galega de Cultura) y fue presidente de la Real Academia Galega desde 2017 a 2025, entre otros cargos dentro del mundo cultural y educativo.
‘A indomable. Olga Benario nas súas cartas e nos arquivos da Gestapo’
La Facultad de Filología propone una lectura escenificada, a las 18 horas, con entrada libre, de A indomable. Olga Benario nas súas cartas e nos arquivos da Gestapo, que se interpreta en alemán con subtítulos en castellano. Benario fue una activista judía originaria de Múnich.
