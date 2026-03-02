Profesores de la USC amplían su experiencia en el extranjero: «Vives nunha realidade moi diferente á de Santiago»

Más de 160 profesores de la Universidade de Santiago solicitaron licencia para irse a otra facultad en el curso 2024-25, siendo Portugal, Estados Unidos e Italia los destinos más elegidos.

Con estos datos, desde el Vicerrectorado de Titulaciones e Internacionalización ponen en valor que «unha estancia noutra universidade permite ao profesorado coñecer novas metodoloxías docentes que posteriormente poidan trasladar á súa universidade de orixe, fomentando así a innovación no ámbito da docencia». Constituye, además, «unha toma de contacto esencial» para favorecer la puesta en marcha de proyectos e iniciativas conjuntas, «potenciando a colaboración científica a todos os niveis». Los aspectos anteriores derivan en la posterior incorporación a redes académicas y científicas de ámbito internacional «que favorecen a proxección e a carreira investigadora do PDI».

Dos profesores de la USC cuentan sus experiencias a EL CORREO GALLEGO:

Carol Jean Gillanders, de Ciencias da Educación: «Ir fuera enriquece nuestra práctica profesional»

Carol Gillanders, profesora de Didáctica de la Expresión Musical en la Facultade de Ciencias da Educación, ejerce en la USC desde el año 2000. A través de distintos programas europeos de movilidad académica, Gillanders ha realizado ocho estancias en cinco países: Portugal, Italia, Reino Unido, Noruega y China. Sobre esta experiencia, la ve como «una oportunidad apasionante, a la que tenemos que estar muy agradecidos porque realmente enriquece nuestra práctica profesional».

En el caso de China, la movilidad surgió tras la visita previa de una profesora del país a la USC. «Vino a Santiago, conectamos muy bien y después salió la oportunidad de ir a devolverle la visita», detalla.

Sus estancias han tenido una duración de entre tres y cinco días, tienendo en cuenta que la iniciativa cubre hasta una semana. Las define como experiencias que «permiten conocer otros enfoques y programas y también establecer nuevos vínculos con profesionales de otros países para crear redes que permitan futuros intercambios».

Durante las visitas, ha podido observar proyectos en contexto y visitar centros educativos. Por ejemplo, en Edimburgo la llevaron a un colegio de educación primaria, «donde también pude dar clases». También ha participado en experiencias de job sharing, «compartiendo con el profesorado local su docencia».

En cuanto al idioma, la profesora comenta que generalmente se requiere la lengua del país receptor, normalmente el inglés. En este punto recuerda con curiosidad su estancia en Noruega, en octubre del año pasado. «Tenían un altísimo nivel de español y algunas clases fueron en este idioma», cuenta.

Esta estancia fue para ella la más «emocionante» ya que pudo ir con una compañera, en las mismas fechas, siendo recibidas por la misma profesora. «El hecho de ir con otra persona fue fantástico porque no hay ese estrés de ir a un lugar desconocido», comenta.

Gillanders planea seguir visitando otros países y anima a todos los profesores a participar de estos programas. Además, destaca que la USC cuenta con un programa de financiación propio para invitar a profesorado de países que no pertenecen al Espacio Europeo de Educación Superior. «No solamente es recomendable ir fuera, sino también invitar a profesorado extranjero que participe en la propia universidad», concluye, «para intercambiar experiencias docentes, impartir clases y desarrollar proyectos conjuntos».

Adrián Dios, de Ciencias Económicas: «Vives nunha realidade moi diferente á de Santiago»

Adrián Dios, vicedecano de Estudantes e Relacións Internacionais en la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais y profesor del Departamento de Economía Aplicada en el área de Historia Económica desde 2019, realiza regularmente estancias internacionales en otras universidades.

«Fago unha ou dúas estancias todos os anos, de entre unha ou dúas semanas de duración», aclara. Ha estado en Kazajistán, Líbano, Angola, Mozambique, Guinea-Bisáu, Santo Tomé y Príncipe, Georgia y, más recientemente, Brasil. Sobre su motivación apunta a la «curiosidade», detallando que «os programas de mobilidade, en concreto o K-171, permíteche viaxar a países que a priori están bastante fora do radar e non sabemos deles».

Dios destaca lo vivido en todos los destinos. «En practicamente todos os sitios tiven experiencias moi boas tanto polo acollemento da propia institución como do estudantado», a lo que añade: «Son clases moi enriquecedoras porque o contexto e o perfil dos estudantes é moi diferente».

Cuando se le pregunta por su estancia favorita, reconoce que es «difícil» elegir, pero menciona Kazajistán por ser la primera y por haber participado en un seminario sobre la proyección de Europa y su relación energética con Rusia. «É un país de órbita rusa polo que a perspectiva da que falabamos era inversa», apunta.

Otra experiencia destacada fue en Santo Tomé y Príncipe, donde estuvo en la única universidad pública del país. «A clase que recordo con máis cariño foi alí, cuns trece estudantes de cuarto de economía, que eran todos os estudantes de economía do país», manifistas. Sobre ellos recuerda que «eran moi curiosos, tiñan moito interese por aprender e con moitos coñecementos».

En cualquier estancia percibió las diferencias con su universidad de procedencia. «Estás vivindo nunha realidade moi diferente á que ti tes no día a día en Santiago», y añade que las infraestructuras presentan «déficits xigantescos». Sin embargo, valora que el programa permite a universidades «máis asentadas» colaborar con otras instituciones y desarrollar «proxectos conxuntos» que contribuyen al desarrollo de estos países.

Recientemente salió publicada la resolución de la convocatoria de este año, en la que se le asignó Angola como destino. Probablemente volverá allí en septiembre. «Fixen moi boa relación cun profesor dun centro de investigación económica da Universidade Agostinho Neto e agora faremos investigación en conxunto», afirma.