Raxoi reivindica Santiago como destino turístico “máis importante” de Galicia tras el ‘sorpaso’ de A Coruña

Los datos de ocupación hotelera del mes de enero siguen muy presentes en el debate público compostelano tras una caída de once puntos en enero con respecto al mismo mes de 2025. Además, mientras Santiago pierde visitantes, otras ciudades crecen, como es el caso de A Coruña, que superó a la capital en viajeros y pernoctaciones.

Preguntada este lunes por el ‘sorpaso’, la concelleira de Turismo, Míriam Louzao, aseguró que “non me gusta” las comparaciones entre ciudades gallegas, ya que cree que deben colaborar. Aún así, reivindicó que “os datos de Compostela seguen sendo abrumadoramente maiores en xeral que os da Coruña e Compostela segue sendo o destino turístico máis importante de Galiza”.

Consecuencias de la salida de Ryanair

La portavoz del gobierno local también achacó el desplome de más de un tercio en los visitantes domésticos a la salida de Ryanair del aeropuerto Rosalía de Castro, ya que la ciudad cuenta con siete conexiones menos con el resto de España que hace doce meses. Así, destacó Santiago ha pasado de “arredor duns 98.000 pasaxeiros que se moveron con Ryanair a 20.000 neste mes de xaneiro, polo tanto, é obvio que iso ía ter unha incidencia nos datos turísticos”.

Louzao indicó que hasta que terminen las obras en la pista, en el mes de mayo, “os datos seguramente baixen”, pero incidió en el trabajo realizado para captar nuevas rutas y nos descartó que se puedan sumar algunas más a las ya anunciadas para el segundo semestre del año.

La concelleira recordó además que Santiago basó su campaña en Fitur en atraer turismo de congresos y atribuyó el poco peso actual en este sector al cierre del Palacio de Congresos por obras y a que “non se estivo facendo ese traballo de captación que se adoita facer cun ou dous anos de antelación”. No obstante, anunció que Santiago acogerá importantes citas del sector este año como la de Semergen -médicos de atención primaria- y se están cerrando otras “moi importantes”.

Colaboración de la Xunta

Louzao apeló también a la colaboración institucional por parte de la Xunta de Galicia para mejorar los datos y volvió a reprochar su “incomparecencia” a la hora de captar nuevas rutas aéreas. “Se o director de Turismo de Galicia -Xosé Merelles- realmente está preocupado polos datos turísticos de Compostela, o lóxico é que se poña a traballar con nós para mellorar esa situación”, subrayó.

Además, contestó al portavoz socialista en Raxoi, Sindo Guinarte, que el pasado miércoles llamó al gobierno local a “reflexionar sobre as súas políticas e as súas mensaxes”. Louzao manifestó que “a mensaxe do Concello de Santiago é traballar por un turismo sustentable, un turismo que conviva coa vida cotiá da veciñanza. Gustaríame saber se o señor Guinarte non está dacordo”, remarcando que “é a mensaxe que cada vez se utiliza en máis institucións, nós levamos tres anos dicíndoa, pero agora xa o di tamén o presidente da Xunta en todas as súas declaracións”.

Reanudación del contrato de transporte

La portavoz municipal realizó estas valoraciones en su comparecencia para informar de los acuerdos de la Xunta de Goberno. El más destacado es la reanudación del contrato de transporte urbano, anunciada el viernes por la alcaldesa tras la desestimación de los recursos contra los pliegos. El plazo de presentación de ofertas, interrumpido durante ese proceso, se abre de nuevo este martes y finalizará el próximo 18 de marzo.

Además, en materia de contratación, Raxoi ha adjudicado el asesoramiento para la preparación de la licitación de la gestión de las instalaciones deportivas. Se hará cargo la empresa Eptisa Servicios de Ingeniería por 51.780 euros, que deberá elaborar los estudios de demanda y viabilidad económica, así como evaluar las ventajas y desventajas de las posibles fórmulas de contratación, entre otros trabajos. La propuesta, además de los complejos de Sar y Santa Isabel, debe incluir una futura infraestructura proyectada en Santa Marta.