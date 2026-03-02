El restaurante más popular en redes sociales está en Santiago

Just Eat, la plataforma en reparto a domicilio online, ha dado a conocer a los ganadores de su XI edición de los Premios Just Eat, que reconocen la calidad el esfuerzo y la innovación de los restaurantes y tiendas asociadas a la plataforma en España.

Entre todos los galardonados, Galicia se ha alzado con hasta seis distinciones, recayendo una de ellas en un conocido restaurante de Santiago.

La Sicilia compostelana

Se trata del popular restaurante especializado en comida italiana Sicilia in Bocca (avenida de Rosalía de Castro, 72), que este año ha ganado el premio en la categoría especial de Mejor restaurante en redes sociales.

Es conocido especialmente por sus pizzas al estilo napolitano elaboradas en horno de leña, y otros platos como pastas frescas, postres artesanales y productos 100% italianos.

Cabe recordar que en 2024 se alzaba como el Mejor restaurante del Norte de España, un galardón que se suma a los muchos que esta cadena ha acumulado en los últimos años, tras coronarse como la Mejor pizza de Galicia y la segunda de España.

Premios Just Eat Galicia 2026

Junto a Sicilia in Bocca, otros cuatro restaurantes de A Coruña resultaron premiados.

Se trata de Buen Rollo (Mejor establecimiento dulce), Pikante (Mejor comercio de España), La Piadina Riminese (Mejor restaurante italiano) y La Cuchara Veggie (Mejor restaurante vegetariano).

Completa la lista el local ourensano La Estación De Loman, que se ha coronado como el establecimiento más sostenible.