Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Iraníes en SantiagoAtaque a IránNacionalidad en GaliciaProtonterapiaAlex Barcello
instagram

Premios Just Eat

El restaurante más popular en redes sociales está en Santiago

El popular restaurante especializado en comida italiana ha ganado el Premio Just Eat a Mejor restaurante en redes sociales

El restaurante más popular en redes sociales está en Santiago

El restaurante más popular en redes sociales está en Santiago / Sicilia in Bocca

Lucía Martínez

Lucía Martínez

Santiago

Just Eat, la plataforma en reparto a domicilio online, ha dado a conocer a los ganadores de su XI edición de los Premios Just Eat, que reconocen la calidad el esfuerzo y la innovación de los restaurantes y tiendas asociadas a la plataforma en España.

Entre todos los galardonados, Galicia se ha alzado con hasta seis distinciones, recayendo una de ellas en un conocido restaurante de Santiago.

La Sicilia compostelana

Se trata del popular restaurante especializado en comida italiana Sicilia in Bocca (avenida de Rosalía de Castro, 72), que este año ha ganado el premio en la categoría especial de Mejor restaurante en redes sociales.

Es conocido especialmente por sus pizzas al estilo napolitano elaboradas en horno de leña, y otros platos como pastas frescas, postres artesanales y productos 100% italianos.

Cabe recordar que en 2024 se alzaba como el Mejor restaurante del Norte de España, un galardón que se suma a los muchos que esta cadena ha acumulado en los últimos años, tras coronarse como la Mejor pizza de Galicia y la segunda de España.

Premios Just Eat Galicia 2026

Junto a Sicilia in Bocca, otros cuatro restaurantes de A Coruña resultaron premiados.

Se trata de Buen Rollo (Mejor establecimiento dulce), Pikante (Mejor comercio de España), La Piadina Riminese (Mejor restaurante italiano) y La Cuchara Veggie (Mejor restaurante vegetariano).

Noticias relacionadas

Completa la lista el local ourensano La Estación De Loman, que se ha coronado como el establecimiento más sostenible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
  2. La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
  3. Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
  4. Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
  5. La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: 'Es una tendencia en aumento
  6. El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
  7. El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
  8. Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo

Sanmartín acusa a Verea de estar en "campaña electoral perpetua" por el bloqueo del contrato del agua

El restaurante más popular en redes sociales está en Santiago

Susto en Santiago: una furgoneta impacta contra una farola en el Restollal

Susto en Santiago: una furgoneta impacta contra una farola en el Restollal

Raxoi reivindica Santiago como destino turístico “máis importante” de Galicia tras el ‘sorpaso’ de A Coruña

El avión más grande del Ejército del Aire realiza una escala técnica inesperada en Santiago antes de recoger tropas españolas en Estados Unidos

La música sonará este marzo en Santiago por todo lo alto: de una figura destacada a nivel nacional a The Rapants o 9Louro

La música sonará este marzo en Santiago por todo lo alto: de una figura destacada a nivel nacional a The Rapants o 9Louro

El escritor compostelano Rodrigo Costoya recibe un premio antes de presentar su nuevo libro en Santiago

El escritor compostelano Rodrigo Costoya recibe un premio antes de presentar su nuevo libro en Santiago

El grupo de apoyo que nació en Santiago: «Educar en la epilepsia es ayudar a ver a Tato como un niño más»

Tracking Pixel Contents