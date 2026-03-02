Sanmartín acusa a Verea de estar en "campaña electoral perpetua" por el bloqueo del contrato del agua

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acusó este lunes al líder del PP en la capital gallega, Borja Verea, de estar en una "campaña electoral perpetua" por el bloqueo del contrato del agua generado tras el último pleno municipal. La Corporación tenía que decidir si daba luz verde a un modelo de concesión privada, que rechazaron los partidos del gobierno, BNG y CA, al preferir una sociedad mixta. El PP, pese a apoyar en comisión llevar este modelo a debate en el pleno, se abstuvo, mientras que solo votaron a favor el PSOE y los no adscritos. La propuesta decayó al cosechar más 'noes' que 'síes'.

En un acto del BNG con motivo de la campaña del 8M, Sanmartín consideró que el Partido Popular "non está a favor da concesión se Borja Verea non é o alcalde". Por ello, denunció que se ha llegado a "unha situación esperpéntica" que "vai en contra dos intereses da veciñanza de Santiago". En esta línea, añadió que la formación de Verea debe explicar "que quere máis alá de estar nunha campaña electoral perpetua".

Hoja de ruta del gobierno local

Ante lo que tildó de "obstrucionismo" por parte del principal grupo de la oposición, la regidora señaló que Raxoi debe analizar cuál será "a folla de ruta", a partir de ahora. Sanmartín indicó que "non imos quedar parados porque entendemos que é importante continuar dando pasos e tomar decisións".

Aunque reconoció que la fórmula que satisface al Bipartito no cuenta con el respaldo de la mayoría de la Corporación, manifestó que "o lóxico sería irmos a unha sociedade mixta, unha sociedade que, por un lado, garantiza o control público dun servizo que é básico e que é esencial, e, por outro lado, permite a gobernanza e ao mesmo tempo dá a posibilidade de ter colaboradores para poder axudar con eses investimentos".