El tren supera 4 millones de pasajeros en 2025 y consolida su liderazgo frente al avión

La estación de tren de Santiago cerró 2025 con 4.249.858 viajeros, una cifra que, aunque ligeramente inferior al récord histórico alcanzado en 2024, confirma la consolidación del ferrocarril como principal eje de movilidad de la capital gallega. El descenso interanual es del 2,77 % respecto a los 4.370.826 pasajeros contabilizados el año anterior, cuando la terminal marcó el máximo de toda la serie histórica, pero el volumen se mantiene en niveles inéditos hasta hace apenas un lustro y muy por encima de los registros previos a la plena implantación de la alta velocidad.

El comportamiento del tráfico ferroviario durante 2025 evidencia un reajuste interno más que un cambio de tendencia. La Larga Distancia y los servicios de alta velocidad sumaron 970.315 viajeros, frente a los 660.359 del ejercicio anterior. El incremento, del 46,9 %, refleja la consolidación definitiva de los trenes Avril y el efecto estructural de la conexión de alta velocidad con la Meseta durante un año completo sin condicionantes operativos. La mejora es especialmente significativa porque se produce tras un 2024 ya expansivo, lo que indica que la demanda en este segmento no solo se mantiene, sino que continúa creciendo con fuerza.

En contraste, la Media Distancia e Interurbanos registraron 3.279.543 pasajeros, frente a los 3.710.467 de 2024. La caída, superior al 11 %, coincide con la retirada de los descuentos estatales que habían sostenido el crecimiento en los dos ejercicios anteriores. Aun así, este segmento continúa siendo la base del tráfico ferroviario compostelano, al concentrar más del 77 % del total de viajeros. El tren mantiene, por tanto, su papel esencial en los desplazamientos cotidianos y regionales, aunque con una demanda más sensible a la evolución de las tarifas.

Desde el punto de vista operativo, la estación gestionó 24.791 trenes comerciales a lo largo del año. De ellos, 4.446 correspondieron a servicios de AV y Larga Distancia y 20.329 a Media Distancia, además de 16 circulaciones de carácter urbano. Estas cifras reflejan una actividad intensa y sostenida, coherente con el volumen de pasajeros y con la posición estratégica de Santiago dentro de la red ferroviaria gallega y nacional. No se registraron movimientos de mercancías.

Transporte aéreo vs. ferrocarril

La comparación con el transporte aéreo refuerza el cambio estructural en el reparto modal. El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro cerró 2025 con 3,12 millones de pasajeros, un 14,3 % menos que en 2024, tras el recorte de operaciones de Ryanair y el cierre de su base en Lavacolla. La terminal perdió medio millón de viajeros en un solo ejercicio y registró 24.837 vuelos, un 7,9% menos que el año anterior. El retroceso convierte al aeropuerto compostelano en el único de los grandes aeródromos gallegos que experimenta una caída de tráfico en 2025.

La diferencia entre ambos medios se amplía así hasta superar los 1,1 millones de pasajeros a favor del tren. Mientras el aeropuerto acusa la volatilidad derivada de la estrategia comercial de una aerolínea dominante, el ferrocarril exhibe una mayor estabilidad y una base de usuarios consolidada. La alta velocidad ha reducido de forma decisiva los tiempos de viaje hacia Madrid y otros destinos nacionales, reforzando la competitividad del tren frente al avión en rutas donde el factor tiempo resulta determinante.

La evolución de 2025 confirma que el récord de 2024 no fue un fenómeno aislado, sino el resultado de una transformación profunda en los hábitos de movilidad. Aunque la Media Distancia corrige parte del crecimiento impulsado por las bonificaciones, la fortaleza de la Larga Distancia compensa parcialmente el ajuste y mantiene el volumen global en cotas históricas. Con la culminación prevista del nuevo edificio de viajeros y la mejora de la integración intermodal con la estación de autobuses y la red urbana, el ferrocarril se afianza como la principal puerta de entrada y salida de Santiago y como el medio preferente para los desplazamientos nacionales desde la capital gallega.

Nuevo parking de la intermodal: el proyecto continúa en tramitación

El proyecto del nuevo aparcamiento de la Estación Intermodal de Santiago sigue sin fecha definitiva. Casi un año después de que se anunciara que la tramitación estaba en su recta final, Adif ha confirmado ahora que el modificado que incluye la ampliación y rediseño del parking «continúa en fase de tramitación», lo que aplaza de nuevo el calendario previsto para la licitación de las obras. Por el momento, Adif ha completado ya la demolición del antiguo edificio de formación de Renfe, desde donde se abrirá paso al nuevo edificio de aparcamiento desde la intermodal. En abril de 2025, tras superar la fase de información pública, el proyecto parecía encaminarse hacia su contratación con el horizonte de que las instalaciones estuviesen operativas en el verano de 2026. Sin embargo, el procedimiento administrativo del modificado —necesario para ampliar la capacidad inicialmente prevista ante el incremento sostenido de pasajeros tras la llegada de la alta velocidad— sigue sin completarse. La falta de avances concretos introduce incertidumbre sobre los plazos y complica que el aparcamiento pueda acompasar su puesta en servicio al crecimiento de usuarios que registra la estación.

El diseño planteado por Adif contempla alcanzar 935 plazas, más del doble de las aproximadamente 450 actuales. El nuevo aparcamiento ocuparía el espacio de la campa existente y se configuraría como una estructura prefabricada de hormigón armado de dos niveles, coronada por marquesinas metálicas con paneles fotovoltaicos. El reparto incluye 782 plazas estándar, 22 accesibles, 45 con puntos de recarga eléctrica, 90 para vehículos de alquiler, 56 para motocicletas, 29 para taxis y 12 destinadas a Kiss and Ride. La operativa prevé dos accesos controlados, conectados con O Hórreo y la Avenida de Lugo. Mientras tanto, la estación continúa absorbiendo un volumen de viajeros que se mantiene por encima de los cuatro millones anuales, lo que incrementa la presión sobre los espacios de estacionamiento disponibles.