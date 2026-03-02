La USC incorpora a 18 investigadores a través de los contratos Ramón y Cajal, la segunda que más en España

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha informado este lunes de la incorporación de 18 nuevos investigadores a su plantilla a través de los contratos Ramón y Cajal que buscan que personal investigador experimentado "adquiera las competencias que le permita obtener un puesto de carácter estable".

Conforme al comunicado de la universidad, la USC es la segunda a nivel estatal que más investigadores incluye de esta manera, únicamente superada por Valencia. En el plano autonómico, se encuentra por delante de la Universidad de Vigo, con ocho, y de la Universidad de A Coruña, con dos. También han resaltado la captación de otros dos investigadores a finales de 2025 a través del programa Beatriz Galindo, dirigido a "promover la calidad y la competitividad" de aquellos profesionales en el exterior.

La USC, a su vez, ha anunciado que, con ocho, son la tercera universidad española con más proyectos aprobados en la convocatoria de ayudas posdoctorales Marie Curie por detrás de la Pompeu Fabra (12) y la Universitat de Barcelona (10). Con todo, han reconocido que las ocho propuestas santiaguesas aceptadas constituyeron el 16% de las 50 que se presentaron desde el complejo universitario de la capital gallega.

Premios de investigación sobre la ruta Xacobea

La Universidade de Santiago también ha convocado este lunes la novena edición del premio de investigación sobre la ruta Xacobea que emerge de una colaboración entre la Cátedra do Camiño de Santiago e as Peregrinacións y Turismo de Galicia. La condecoración se dirige, según el comunicado, al personal investigador español o extranjero que durante el pasado curso publicase un libro de autoría o defendiese una tesis acerca del Camiño de Santiago o de las Peregrinacións.

Los trabajos presentados, que se postulan a un premio metálico de 3.000 euros destinados a libros publicados con ISBN y tesis de doctorados inéditas, "no pueden haber obtenido ningún premio anteriormente".

Los interesados, a su vez, podrán presentar sus candidaturas hasta el 11 de mayo a través de la sede electrónica de la USC. El jurado, conforme al comunicado, estará conformado por el director y los dos codirectores de la cátedra.