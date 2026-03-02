Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Iraníes en SantiagoAtaque a IránNacionalidad en GaliciaProtonterapiaAlex Barcello
instagram

La USC incorpora a 18 investigadores a través de los contratos Ramón y Cajal, la segunda que más en España

Es la universidad gallega que más investigadores integra a través de esta vía por delante de la de Vigo (8) y A Coruña (2)

Imaxe de arquivo dun laboratorio da USC

Imaxe de arquivo dun laboratorio da USC / Cedida

EP

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha informado este lunes de la incorporación de 18 nuevos investigadores a su plantilla a través de los contratos Ramón y Cajal que buscan que personal investigador experimentado "adquiera las competencias que le permita obtener un puesto de carácter estable".

Conforme al comunicado de la universidad, la USC es la segunda a nivel estatal que más investigadores incluye de esta manera, únicamente superada por Valencia. En el plano autonómico, se encuentra por delante de la Universidad de Vigo, con ocho, y de la Universidad de A Coruña, con dos. También han resaltado la captación de otros dos investigadores a finales de 2025 a través del programa Beatriz Galindo, dirigido a "promover la calidad y la competitividad" de aquellos profesionales en el exterior.

La USC, a su vez, ha anunciado que, con ocho, son la tercera universidad española con más proyectos aprobados en la convocatoria de ayudas posdoctorales Marie Curie por detrás de la Pompeu Fabra (12) y la Universitat de Barcelona (10). Con todo, han reconocido que las ocho propuestas santiaguesas aceptadas constituyeron el 16% de las 50 que se presentaron desde el complejo universitario de la capital gallega.

Premios de investigación sobre la ruta Xacobea

La Universidade de Santiago también ha convocado este lunes la novena edición del premio de investigación sobre la ruta Xacobea que emerge de una colaboración entre la Cátedra do Camiño de Santiago e as Peregrinacións y Turismo de Galicia. La condecoración se dirige, según el comunicado, al personal investigador español o extranjero que durante el pasado curso publicase un libro de autoría o defendiese una tesis acerca del Camiño de Santiago o de las Peregrinacións.

Los trabajos presentados, que se postulan a un premio metálico de 3.000 euros destinados a libros publicados con ISBN y tesis de doctorados inéditas, "no pueden haber obtenido ningún premio anteriormente".

Noticias relacionadas

Los interesados, a su vez, podrán presentar sus candidaturas hasta el 11 de mayo a través de la sede electrónica de la USC. El jurado, conforme al comunicado, estará conformado por el director y los dos codirectores de la cátedra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
  2. La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
  3. Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
  4. Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
  5. La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: 'Es una tendencia en aumento
  6. El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
  7. El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
  8. Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo

Santiago aplaude con lleno el concierto por los 30 años de la Real Filharmonía de Galicia

Santiago aplaude con lleno el concierto por los 30 años de la Real Filharmonía de Galicia

La USC incorpora a 18 investigadores a través de los contratos Ramón y Cajal, la segunda que más en España

La USC incorpora a 18 investigadores a través de los contratos Ramón y Cajal, la segunda que más en España

Raxoi reivindica Santiago como destino turístico “máis importante” de Galicia tras el ‘sorpaso’ de A Coruña

Sanmartín acusa a Verea de estar en "campaña electoral perpetua" por el bloqueo del contrato del agua

El restaurante más popular en redes sociales está en Santiago

Susto en Santiago: una furgoneta impacta contra una farola en el Restollal

Susto en Santiago: una furgoneta impacta contra una farola en el Restollal

El avión más grande del Ejército del Aire realiza una escala técnica inesperada en Santiago antes de recoger tropas españolas en Estados Unidos

La música sonará este marzo en Santiago por todo lo alto: de una figura destacada a nivel nacional a The Rapants o 9Louro

La música sonará este marzo en Santiago por todo lo alto: de una figura destacada a nivel nacional a The Rapants o 9Louro
Tracking Pixel Contents