La AMPA del colegio Apóstol Santiago ya avisa: "Loitamos por un proxecto enraizado no barrio e así seguiremos"

Después del resultado de la votación llevada a cabo en el último Pleno municipal, en la que los votos en contra del PP y la abstención de los concejales no adscritos tumbaron la propuesta del Consello Escolar del colegio Apóstol Santiago para cambiar el nombre por el de CEIP da Almáciga, la AMPA del centro ha enviado un comunicado a los medios de comunicación para informar de que el próximo 18 de marzo volverán a tener una asamblea general en la que valorarán los pasos a seguir.

En la nota, la Asociación de Madres y Padres señala tanto a los concejales del Partido Popular como a los no adscritos por "opoñerse á vontade unánime do Consello Escolar", acusándolos de que con su desición, no solo bloquean un trámite administrativo, sino que "ignoran dous anos de participación, diálogo e consenso". Asimismo, desde la AMPA creen que con este resultado "desautorizaron ao órgano democrático e lexítimo do colexio e interviñeron nunha decisión adoptada conforme á lei pola comunidade educativa".

Fachada principal del colegio Apóstol Santiago / Maps

También inciden en que el camino seguido para adoptar el nombre de CEIP da Almáciga, "é o resultado dun proceso exemplar", e insisten en que es una decisión "da ANPA e do profesorado" y que, además, "conta co apoio do barrio". Del mismo modo, apuntan que la AMPA del centro "leva décadas defendendo a escola pública, plural e laica, comprometida coa igualdade e o pensamento crítico", y avisan que tras el resultado de la votación del Pleno, su posición no ha cambiado, ya que tal y como explican, "loitamos polo edificio, pola calidade educativa, por un proxecto enraizado no barrio e pola nosa lingua. Así seguiremos", concluyen.

Tensión tras la votación

Tras la votación y después de un breve receso, el pleno del pasado jueves se tensó a raíz de una denuncia pública del portavoz del PP, Borja Verea. El popular aseguró que uno de los cuatro miembros de la AMPA del CEIP presentes en la sala se había acercado al concejal no adscrito Gonzalo Muíños y le había tocado el hombro para decirle “eres un puto sinvergüenza”. Verea pidió explicaciones a la alcaldesa al entender que esas personas estaban allí como invitadas del BNG, ya que, según señaló, habían sido saludadas antes del inicio de la sesión por la concejala nacionalista Míriam Louzao. La regidora y Louzao lamentaron que un miembro de la corporación hubiera sido insultado, pero sostuvieron que se trataba de una persona del público que acudió al pleno.

Luis Martínez, director del CEIP Apóstolo Santiago, durante su exposición en el pleno de Santiago el pasado jueves / Concello de Santiago

Una explicación que Verea rechazó, al afirmar que al PP no se le permite acudir con invitados por razones de espacio y que, en este caso, los miembros de la AMPA estaban presentes por invitación del BNG. La normativa indica que los plenos municipales son de acceso público y los ciudadanos pueden pedir intervenir, solicitando previamente permiso, para hablar de alguno de los temas que se traten en la sesión.