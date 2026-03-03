Begoña Caamaño como figura vehicular
Campaña do 8M en Santiago: tecer redes feministas para non dar “nin un paso atrás” nos dereitos conseguidos
A alcaldesa Sanmartín presenta un intenso e extenso programa de actividades para conmemorar o Día das Mulleres con Begoña Caamaño como figura vehicular
Compostela prepárase un ano máis para tomar as rúas no nome da reivindicación feminista de cara á conmemoración do 8M, Día das Mulleres. Tamén dende o Pazo de Raxoi se celebra este día cun extenso e intenso programa que se guía baico o lema ‘Tecer redes. Escribir o futuro’ e propón como figura vehicular a da escritora, xornalista e activista do feminismo Begoña Caamaño, homenaxeada este ano no Día das Letras.
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, presentou este martes o calendario de actividades e a intencionalidade das mesmas: “Tecer redes, insistindo na idea de sororidade presente na obra de Begoña Caamaño, para facer fronte á involución e non dar nin un paso atrás nos dereitos conseguidos”. Sanmartín explicou tamén o sentido de ‘Escribir o futuro’ como “reivindicación da palabra como ferramenta de transformación social”. Neste sentixo boa parte das actividades que se van desenvolver na Casa Xohana Torres e nos Centros socioculturais (CSC) teñen a obra de Caamaño como elemento central.
Actos institucionais
A semana de reivindicación do 8M bota a andar este venres 6 no Pazo de Raxoi, coa lectura da Declaración institucional botada no último pleno pola Corporación local e co anuncio das obras gañadoras da última edición dos Premios Xohana Torres.
Ademais, para non colisionar coas mobilizacións do 8 de marzo, o recoñecemento institucional ‘Mulleres de Compostela’, que pon en valor o traballo de oito compostelás en áreas que van dende a cultura á sanidade, pasando polo deporte, o comercio ou o traballo asociativo vai ter lugar o luns 9 de marzo. A gala pública para este emotivo recoñecemento vaise desenvolver no Teatro Principal da cidade a partir das 19 horas.
Escribir, pintar, tecer, dialogar
Tres grandes actividades vanse desenvolver dende o vindeiro día 5 extendéndose até abril: escrita creativa, un diálogo colectivo que dará na creación dun mural e a creación dunha rede comunitaria. Todo con Begoña Caamaño, a súa obra e a súa idea de “entender o feminismo coma a gran loita de transformación social” como elementos centrais.
Ánxela Lema e Sara Villar serán as encargadas de guiar o obradoiro de escrita creativa, “con revisión de relatos e relecturas críticas” dos textos de Caamaño como unha “continuación da súa propia obra”. A actividade (cuxo formulario é público na web municipal e do CIM, Centro Integral de Atención á Muller, Compostela) tera lugar en dúas quendas: os día 10, 17 e 24 de marzo, de 18 a 20 horas, no CSC Maruxa e Coralia; e os días 7, 14 e 21 de abril, de 17.30 a 19.30 horas no Centro sociocultural do Ensanche.
‘Encontros que pintan o futuro’ é o título da actividade que dende o diálogo sobre a obra de Caamaño derivará na creación colectiva dun mural. Baixo a guía da profesora María Rúa e da ilustradora Irene Sanjuan, desenvolverase este taller na Casa Xohana Torres o día 12, de 18 a 20 horas.
A terceira gran actividade consistiea na escrita de versos, ideas reivindicacións… en teas que no final do proceso constituirán unha rede colectiva que se vai expor no parque Begoña Caamaño, no barrio das Fontiñas. Para participar cómpre achegarse entre o 5 e o 12 de marzo aos CSC de Conxo, Fontiñas, Maruxa e Coralia ou Laraño; ou do 13 ao 19 de marzo nos centros de Santa Marta, Castiñeiriño, Vite ou Lavacolla.
