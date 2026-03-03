El empedrado de la rúa de San Pedro mantendrá cerrada la calle durante varios días esta semana

La realización de trabajos de reparación de mantenimiento mantendrá cortada al tráfico la rúa da Angustia y la rúa de San Pedro desde las 9.00 h. del jueves día 5 hasta las 23.00 horas del domingo 8 de marzo.

En concreto, el corte afectará a toda la calle da Angustia y el tramo de la rúa de San Pedro comprendido entre la calzada de San Pedro y la Cruz de San Pedro.

Modificación de la circulación

Estos trabajos traerán consigo varios cambios en la circulación. En primer lugar, la entrada a la rúa da Angustia, rúa do Rosario y rúa de Betanzos se realizará desde el inicio de Concheiros, por la rúa do Home Santo, quedando, además, cambiado el sentido de la circulación de la rúa da Angustia.

Por otro lado, el corte de la rúa de San Pedro será en el cruce con la calzada de San Pedro, por donde se desviarán los vehículos hacia la avenida de Quiroga Palacios. Será el mismo desvío para los que salgan de la rúa do medio.

Por último, la salida de los vehículos de la rúa campo do Forno se realizará por la rúa de San Pedro en sentido contrario hasta el cruce con la calzada de San Pedro, por donde se desviarán.

Cambios en el transporte urbano

Estos cortes de tráfico afectarán también a varias líneas del transporte urbano, en concreto a las líneas 9, 13, C5 y C11, que verán afectado su recorrido habitual.

La línea C11 se desviará desde Virxe da Cerca por San Roque, Pastoriza, avenida Rodríguez de Viguri y avenida de Lugo, retomando ahí su itinerario habitual hacia Fontiñas. Quedarán suprimidas las paradas (397) Porta do Camiño, (511) rúa San Pedro nº58 y (219) Cruceiro de San Pedro.

Por su parte, la línea 13 podrá hacer sin desvíos el trayecto Xeneral Pardiñas - Belvís, al estar el inicio del corte después del cruce con la Calzada de San Pedro, pero si que se verá afectada por el corte en la rúa da Angustia. En este sentido, se desviará por la avenida Rodríguez de Viguri, Anxo Casal, Pastoriza y San Roque, retomando desde ahí su itinerario habitual.

Este es el mismo desvío que afectará a las líneas 9 y C5, quedando suprimidas en este tramo las paradas (196) Rodríguez de Viguri, acceso Concheiros; (220) Cruceiro de San Pedro; (154) Campo da Angustia; (557) San Domingos de Bonaval; y (639) Valle Inclán La Salle.