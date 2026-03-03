Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones USCAtaque a IránPeleas en el EnsancheUnitarias TeoDiego Anido
instagram

Xunta de Goberno

Raxoi da luz verde a la reanudación del contrato de transporte urbano

Las empresas disponen de plazo hasta el próximo 18 de marzo para presentar ofertas

Un autobús urbano realiza un giro en una calle de Santiago

Un autobús urbano realiza un giro en una calle de Santiago / Antonio Hernández

Manu López

Manu López

Santiago

La portavoz del gobierno municipal, Míriam Louzao, informó este lunes de los acuerdos de la Xunta de Goberno. El más destacado es la reanudación del contrato de transporte urbano, anunciada el viernes por la alcaldesa tras la desestimación de los recursos presentados por varias empresas contra los pliegos.

El plazo de presentación de ofertas, interrumpido durante la evaluación de dichos recursos por parte del Tribunal administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal), se abre de nuevo este martes, con la publicación en el Diario de la Unión Europea y en la plataforma de contratos del sector público, y finalizará el próximo 18 de marzo.

Asesoramiento sobre las instalaciones deportivas

Además, en materia de contratación, Raxoi ha adjudicado el asesoramiento para la preparación de la licitación de la gestión de las instalaciones deportivas. Se hará cargo la empresa Eptisa Servicios de Ingeniería por 51.780 euros. La firma deberá elaborar los estudios de demanda y viabilidad económica, así como evaluar las ventajas y desventajas de las posibles fórmulas de contratación, entre otros trabajos. La propuesta, además de los complejos de Sar y Santa Isabel, debe incluir una futura infraestructura proyectada en Santa Marta.

Noticias relacionadas y más

Pavimento de la vía Edison

La Xunta de Goberno autorizó también el anteproyecto para la regeneración del pavimento en la vía Edison con el fin de presentarlo a las ayudas para la mejora de los parques empresariales, convocada por la Xunta de Galicia y dirigida a entidades locales. La obra que se propone tiene un coste de 48.000 euros y la subvención puede alcanzar un límite del 80 %.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
  2. La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
  3. Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
  4. Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
  5. El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
  6. Un hotel en la antigua muralla de Santiago: la apuesta de un empresario gallego con negocios en Brasil
  7. La mediación para el convenio del transporte de viajeros se cierra sin acuerdo
  8. Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal

La AMPA del colegio Apóstol Santiago ya avisa: "Loitamos por un proxecto enraizado no barrio e así seguiremos"

La AMPA del colegio Apóstol Santiago ya avisa: "Loitamos por un proxecto enraizado no barrio e así seguiremos"

Crujeiras e Flores confrontan liderado e equipo na recta final cara ao Reitorado da USC

Crujeiras e Flores confrontan liderado e equipo na recta final cara ao Reitorado da USC

José Sacristán: «Tengo muy en cuenta de dónde y de quién vengo»

José Sacristán: «Tengo muy en cuenta de dónde y de quién vengo»

Diego Anido explica no IES de Sar o valor de «atreverse» na escena

Diego Anido explica no IES de Sar o valor de «atreverse» na escena

Raxoi da luz verde a la reanudación del contrato de transporte urbano

Raxoi da luz verde a la reanudación del contrato de transporte urbano

Investigadores de Santiago clasifican cuatro variantes con alto riesgo de cáncer hereditario de mama y ovario

Los vecinos elevan la presión tras los últimos altercados en el Ensanche de Santiago: exigen el cierre de 'afters'

Los vecinos elevan la presión tras los últimos altercados en el Ensanche de Santiago: exigen el cierre de 'afters'

El Espazo Apego de Santiago centra la programación de marzo en la igualdad

Tracking Pixel Contents