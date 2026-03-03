Raxoi da luz verde a la reanudación del contrato de transporte urbano

La portavoz del gobierno municipal, Míriam Louzao, informó este lunes de los acuerdos de la Xunta de Goberno. El más destacado es la reanudación del contrato de transporte urbano, anunciada el viernes por la alcaldesa tras la desestimación de los recursos presentados por varias empresas contra los pliegos.

El plazo de presentación de ofertas, interrumpido durante la evaluación de dichos recursos por parte del Tribunal administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal), se abre de nuevo este martes, con la publicación en el Diario de la Unión Europea y en la plataforma de contratos del sector público, y finalizará el próximo 18 de marzo.

Asesoramiento sobre las instalaciones deportivas

Además, en materia de contratación, Raxoi ha adjudicado el asesoramiento para la preparación de la licitación de la gestión de las instalaciones deportivas. Se hará cargo la empresa Eptisa Servicios de Ingeniería por 51.780 euros. La firma deberá elaborar los estudios de demanda y viabilidad económica, así como evaluar las ventajas y desventajas de las posibles fórmulas de contratación, entre otros trabajos. La propuesta, además de los complejos de Sar y Santa Isabel, debe incluir una futura infraestructura proyectada en Santa Marta.

Pavimento de la vía Edison

La Xunta de Goberno autorizó también el anteproyecto para la regeneración del pavimento en la vía Edison con el fin de presentarlo a las ayudas para la mejora de los parques empresariales, convocada por la Xunta de Galicia y dirigida a entidades locales. La obra que se propone tiene un coste de 48.000 euros y la subvención puede alcanzar un límite del 80 %.