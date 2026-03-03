Los vecinos elevan la presión tras los últimos altercados en el Ensanche de Santiago: exigen el cierre de 'afters'

La sucesión de incidentes registrados en la madrugada del pasado sábado en el Ensanche compostelano ha provocado una nueva reacción de la Asociación de Vecinos Raigame, que este lunes ha emitido un duro comunicado en el que vuelve a señalar directamente al modelo de ocio nocturno de la zona y a la falta de medidas por parte de las administraciones.

El pronunciamiento vecinal llega apenas 48 horas después de dos nuevas intervenciones policiales: una pelea multitudinaria en el interior del pub La Grandota, que dejó un herido con múltiples traumatismos, y otra actuación en el pub Makumba tras un altercado entre un portero y un cliente que obligó a movilizar hasta cuatro patrullas de la Policía Nacional. Ambos episodios, ocurridos en la madrugada del sábado, han reavivado el malestar en el barrio. En su comunicado, Reigame denuncia que “os problemas seguen cos negocios de ocio nocturno” y va más allá al vincular la situación no solo con las peleas, sino también con el consumo y tráfico de sustancias. “O ocio nocturno e o tráfico de drogas son dous dos problemas cos que temos que vivir e non durmir no Ensanche compostelán”, advierten.

Dinámica estructural

La asociación subraya que lo ocurrido este fin de semana no es un hecho aislado, sino un nuevo capítulo dentro de una dinámica que consideran estructural. En este sentido, recuerdan que existen numerosos locales concentrados en una zona eminentemente residencial, citando hasta quince establecimientos —entre ellos Stilo, TNT, Gabanna, Circus, Moon, Bodegón Latino, The Capital, Vanitas, Makumba o La Grandota— que, a su juicio, generan más perjuicios que beneficios para la ciudadanía.

“Quince negocios de ocio nocturno nunha zona residencial que supoñen máis gastos á cidadanía que beneficios”, sostienen, al tiempo que enumeran los costes asociados a esta actividad: intervenciones policiales, asistencia sanitaria, reposición de mobiliario urbano y servicios de limpieza. Uno de los puntos centrales del comunicado es la crítica directa a la falta de actuación institucional. “Por que o Concello e os partidos políticos da nosa corporación non queren poñer solución a este problema?”, se preguntan los vecinos, que reclaman medidas urgentes y concretas.

Adelantar el horario de cierre

Entre sus principales demandas, Raigame insiste en la necesidad de modificar los horarios del ocio nocturno. Ponen como ejemplo otras ciudades universitarias que, según indican, han logrado reducir los conflictos adelantando el cierre de los locales. “Outras cidades universitarias máis civilizadas ca nosa puxeron remedio a esta situación adiantando o horario de peche ás 4 da madrugada”, señalan, asegurando que es a partir de esa hora cuando se concentra la mayor parte de los incidentes, debido al consumo excesivo de alcohol y drogas.

En este contexto, la asociación plantea tres exigencias directas al Concello de Santiago. En primer lugar, que se haga cumplir la normativa vigente en materia de licencias, aforos, horarios y limitadores de sonido. En segundo lugar, reclaman el cierre definitivo de los locales que califican como 'afters' encubiertos con licencia de bar, citando expresamente a Stilo y TNT. Y, en tercer lugar, exigen adelantar en dos horas el horario de cierre de los negocios de ocio nocturno situados en zonas residenciales, de modo que las discotecas cesen su actividad a las 4.00 horas en lugar de a las 6.00 actuales.

Las reivindicaciones no se limitan al ámbito municipal. Raigame también dirige su petición a la Xunta de Galicia, a la que solicita una modificación generalizada de los horarios en toda la comunidad autónoma para equipararlos a los de otras regiones que ya han aplicado restricciones similares. El objetivo, según explican, es proteger tanto el descanso vecinal como la convivencia y la actividad del comercio local. Este nuevo posicionamiento vecinal se suma a una creciente preocupación por la seguridad y la convivencia en el Ensanche compostelano, donde en los últimos meses se han sucedido episodios de violencia y altercados vinculados al ocio nocturno. Un problema que, lejos de remitir, continúa generando tensión entre residentes, hosteleros y administraciones.

Charla sobre narcopisos en el Ensanche

La entidad celebrará este jueves, 5 de marzo, a las 20.00 horas, una mesa redonda sobre narcopisos en el Centro Sociocultural do Ensanche, en colaboración con la Fundación Galega contra o Narcotráfico. El encuentro abordará qué pueden hacer las comunidades de propietarios y las asociaciones vecinales ante este tipo de situaciones, en un contexto de creciente preocupación en la zona nueva por los casos detectados y su impacto en la convivencia y la seguridad.