Xunta y USC refuerzan con un convenio de 4,7 millones la especialización del Campus Terra

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, y el rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, presentaron este martes el nuevo convenio para desarrollar en el período 2026/29 la estrategia de especialización del Campus Terra de Lugo, centrado en el ámbito de la agricultura, la ganadería, el medio ambiente, la veterinaria y la salud global.

“El convenio de 4,7 millones de euros, que ayer fue aprobado en el Consello de la Xunta, eleva a más de 13,5 millones de euros la inversión que el gobierno gallego ha realizado en este Campus desde 2013”, destacó el conselleiro en una comparecencia en la Delegación Territorial de Lugo, en la que también participó el delegado territorial, Javier Arias, y el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro.

“Gracias a esto, logró la acreditación de especialización en 2021 y fue capaz de renovarla en 2025”, explicó, al superar “el proceso de reacreditación” tras la "exhaustiva evaluación realizada por un comité externo". Román Rodríguez destacó esta nueva etapa como “una oportunidad para reforzar” la posición de Lugo “como uno polo de I+D+i en este ámbito”.

“Las recomendaciones hechas por ese comité externo de evaluación han sido traducidas ahora en un convenio que permitirá alcanzar los principales objetivos estratégicos del campus lucense en los próximos cuatro años”, dijo. Así, destacó que las acciones incluidas en el acuerdo “pasan por estrechar la relación con las empresas estratégicas del entorno productivo, potenciar la transferencia del conocimiento que se genera en el Campus Terra a la sociedad y promover la imagen de Lugo como ciudad universitaria”.

“El Campus Terra lleva más de una década haciendo un excelente trabajo para posicionarse como referente en la docencia y en la investigación de todo lo que tiene que ver con los sectores primarios, importantísimos no solo en Lugo, sino en toda Galicia”, señaló el conselleiro. “De la mano de la Facultad y del Centro de Biomedicina y Veterinaria, es un referente en el conocimiento de la salud animal y, en esta etapa, va a avanzar hacia una perspectiva de la salud global, con el nuevo centro de investigación iTERRA”, añadió.

“En definitiva, desde la Xunta damos un nuevo impulso a Lugo como referente de investigación universitaria y ponemos los medios para reforzar más aún la actividad del Campus Terra y favorecer su proyección a nivel nacional e internacional como polo de conocimiento en este ámbito de especialización”, afirmó Román Rodríguez.

Noticias relacionadas

Las actuaciones incluidas en el convenio para el desarrollo de la especialización del Campus Terra en el período 2026/29 abarcan cinco áreas de actuación: gobernanza, docencia, investigación, transferencia e información pública y transparencia.