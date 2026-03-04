Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones USCAtaque a IránPeleas en el EnsancheUnitarias TeoDiego Anido
instagram

Conflito laboral

A CIG levará aos tribunais o convenio de eficacia limitada no transporte

O acordo foi asinado por UGT pero rexeitado por CCOO, pola central nacionalista e polo 70 % dos traballadores

Un autobús en Santiago nas rúas de Santiago

Un autobús en Santiago nas rúas de Santiago / Antonio Hernández

El Correo Gallego

Santiago

As asembleas do persoal do transporte de persoas por estrada celebradas na noite do luns na Coruña, Compostela e Ferrol aprobaron por unanimidade a proposta da CIG de impugnar na vía xudicial o convenio de eficacia limitada asinado entre a patronal e UGT, "polas múltiples irregularidades cometidas no proceso de mediación", sinala a central nacionalista nun comunicado.

O persoal considera, ao igual que a CIG, que este pacto constitúe "unha fraude" porque se asinou cando a mediación aínda estaba aberta, porque "se vulnerou a liberdade sindical ao non intentar nunca unha negociación coa totalidade da mesa", senón só coa UGT, e porque supón "un ataque directo ás expectativas das traballadoras e traballadores de acadar un convenio digno e estatutario, ao impórselle un texto que foi rexeitado en referendo polo 70% do colectivo en votación".

A CIG ve "mala fe"

Para, Ernesto López Rei, representante da CIG na mesa de negociación, "a mala fe coa que actuaron UGT e a patronal nesta mediación manifesta que para ambas organizacións impor un convenio de eficacia limitada era un fin en si propio e non o resultado da negociación". 

"O normal é intentar unha negociación con toda a mesa e tentar acadar un convenio de eficacia xeral", valora. López Rei incide en que "estamos ante un atentado á liberdade, mais tamén ante unha falta de respecto ao Consello Galego de Relacións Laborais e á súa función mediadora".

Noticias relacionadas y más

Xa preparan as accións xudiciais

A CIG, que acusa de "traizón" a UGT e á patronal de tentar deixalos "á marxe" da negociación, asegura que xa está preparando a impugnación xudicial deste pacto e porá en marcha "todas as accións legais e sindicais precisas para que a negociación do próximo convenio colectivo se desenvolva con todas as garantías, para reverter os recortes, avanzar na mellora das condicións de traballo e conquistar novos dereitos para o sector".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
  2. La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
  3. Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
  4. Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
  5. El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
  6. Un hotel en la antigua muralla de Santiago: la apuesta de un empresario gallego con negocios en Brasil
  7. La mediación para el convenio del transporte de viajeros se cierra sin acuerdo
  8. Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal

Tereixa Constenla, premiada por su historia olvidada del Portugal revolucionario

Los vecinos de O Pedroso denuncian retrasos y riesgos en la senda peatonal hacia Figueiras

Compostela convértese durante tres días na capital europea da ecoendoscopia

Compostela convértese durante tres días na capital europea da ecoendoscopia

A CIG levará aos tribunais o convenio de eficacia limitada no transporte

Última sesión de contacontos con música este sábado en Afundación

Última sesión de contacontos con música este sábado en Afundación

La Feria de Minerales de Santiago incluirá actividades para el público general

La Feria de Minerales de Santiago incluirá actividades para el público general

O proxecto EcoBosque de Santiago publica novo podcast no Día da Vida Silvestre

O proxecto EcoBosque de Santiago publica novo podcast no Día da Vida Silvestre

Verea asegura que «traballa moi duro para ser alcalde» e coincide con Rueda na necesidade de escoller os mellores candidatos

Verea asegura que «traballa moi duro para ser alcalde» e coincide con Rueda na necesidade de escoller os mellores candidatos
Tracking Pixel Contents