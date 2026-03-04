Conflito laboral
A CIG levará aos tribunais o convenio de eficacia limitada no transporte
O acordo foi asinado por UGT pero rexeitado por CCOO, pola central nacionalista e polo 70 % dos traballadores
As asembleas do persoal do transporte de persoas por estrada celebradas na noite do luns na Coruña, Compostela e Ferrol aprobaron por unanimidade a proposta da CIG de impugnar na vía xudicial o convenio de eficacia limitada asinado entre a patronal e UGT, "polas múltiples irregularidades cometidas no proceso de mediación", sinala a central nacionalista nun comunicado.
O persoal considera, ao igual que a CIG, que este pacto constitúe "unha fraude" porque se asinou cando a mediación aínda estaba aberta, porque "se vulnerou a liberdade sindical ao non intentar nunca unha negociación coa totalidade da mesa", senón só coa UGT, e porque supón "un ataque directo ás expectativas das traballadoras e traballadores de acadar un convenio digno e estatutario, ao impórselle un texto que foi rexeitado en referendo polo 70% do colectivo en votación".
A CIG ve "mala fe"
Para, Ernesto López Rei, representante da CIG na mesa de negociación, "a mala fe coa que actuaron UGT e a patronal nesta mediación manifesta que para ambas organizacións impor un convenio de eficacia limitada era un fin en si propio e non o resultado da negociación".
"O normal é intentar unha negociación con toda a mesa e tentar acadar un convenio de eficacia xeral", valora. López Rei incide en que "estamos ante un atentado á liberdade, mais tamén ante unha falta de respecto ao Consello Galego de Relacións Laborais e á súa función mediadora".
Xa preparan as accións xudiciais
A CIG, que acusa de "traizón" a UGT e á patronal de tentar deixalos "á marxe" da negociación, asegura que xa está preparando a impugnación xudicial deste pacto e porá en marcha "todas as accións legais e sindicais precisas para que a negociación do próximo convenio colectivo se desenvolva con todas as garantías, para reverter os recortes, avanzar na mellora das condicións de traballo e conquistar novos dereitos para o sector".
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
- La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
- Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
- Un hotel en la antigua muralla de Santiago: la apuesta de un empresario gallego con negocios en Brasil
- La mediación para el convenio del transporte de viajeros se cierra sin acuerdo
- Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal