El Colegio Manuel Peleteiro reafirma su lugar entre la élite de los mejores centros educativos de España

El diario El Mundo publica este miércoles el ranking Los 100 mejores colegios de España en el que sitúa al Colegio M. Peleteiro entre los mejores centros educativos del país, en tercera posición, obteniendo la puntuación más alta de esta clasificación e igualando la de los dos primeros puestos.

Este año la prestigiosa clasificación destaca que en el colegio compostelano “buscan continuar siendo líder en preparación académica y formación de ciudadanos responsables”, al tiempo que resaltan los resultados académicos de los alumnos de la promoción 2024/2025, que convirtieron al colegio Manuel Peleteiro una vez más en el centro con mejores expedientes de Galicia -de 127 alumnos, el 22,8% alcanzó la calificación de 8,5 o más en la fase general de la PAU-, así como los premios obtenidos en diversas olimpiadas científicas o los varios galardones extraordinarios que obtuvieron en ESO y Bachillerato.

Vista aérea de las instalaciones del Colegio Manuel Peleteiro / Cedida

En esta edición tuvieron en cuenta programas de formación y prevención como el Programa de Bienestar del Alumno, que engloba el Plan de Bienestar Digital (de elaboración propia), Tutoría Entre Iguales (contra el acoso escolar), programa de Regulación Emocional y Safety.net, entre otros. Al mismo tiempo, hacen hincapié en que el Colegio está registrado como centro UCAS, sistema de tramitación de solicitudes de plaza para cerca de 400 universidades de Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales y Escocia, y resaltan que en este último curso más de 60 alumnos alcanzaron el nivel C1 de Cambridge y 32 obtuvieron el título de inglés C2.

Los 28 criterios

El cuestionario Los 100 mejores colegios de España es muy exhaustivo, ya que analiza y puntúa a través de 28 criterios las características del centro, sus claves metodológicas, nivel de exigencia, instalaciones, programas de prevención del acoso escolar; entre otros aspectos.

Como máximo se pueden alcanzar 100 puntos, de los que el Colegio M. Peleteiro ha logrado en esta edición 97: 38 en el grupo A (Modelo de enseñanza) sobre 39; 33 puntos en el grupo B (Oferta educativa) sobre 34 y, por último, recibió una valoración de 26 sobre 27 en el grupo C (Medios materiales).

Siempre en puestos destacados

El Colegio M. Peleteiro ha ocupado siempre puestos muy destacados, quedando de primero en 2020, 2023 y el pasado curso 2025. Desde la dirección del centro educativo reconocen que esta distinción “es un estímulo para seguir alcanzando nuevas metas de excelencia. Supone una gran satisfacción para todos los que formamos parte de este proyecto, profesores, personal, alumnos y familias; pero también afianza nuestro compromiso con una enseñanza integral y de calidad. Sin duda, es un éxito colectivo”, aseguran.