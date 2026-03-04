Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Congreso en Santiago

Compostela convértese durante tres días na capital europea da ecoendoscopia

A cita reunirá a 100 expertos internacionais na materia entre o 4 e o 6 de marzo no Edificio Novoa Santos, no recinto do Hospital Clínico

Edificio Novoa Santos do Hospital de Santiago, sede do congreso

Edificio Novoa Santos do Hospital de Santiago, sede do congreso / Jesús Prieto

El Correo Gallego

Santiago

Compostela converterase desde este mércores 4 ata o venres 6 de marzo na capital europea da ecoendoscopia coa celebración de EURO-EUS 2026, o congreso de referencia nesta técnica avanzada que combina endoscopia e ecografía para o diagnóstico e o tratamento de enfermidades dixestivas, especialmente do páncreas, as vías biliares e o fígado.

O encontro terá lugar no Edificio Novoa Santos, no recinto do Hospital Clínico, e reunirá a 100 expertos internacionais na materia baixo o lema EUS ready for prime time, destacando o papel central que a ecoendoscopia desempeña xa na medicina moderna.

Programa científico

O programa científico do evento inclúe demostracións en directo, mesas redondas e conferencias, debate sobre novas tecnoloxías e avances en terapias, e presentacións de comunicacións científicas sobre tecnoloxías avanzadas.

A ecoendoscopia permite obter imaxes de alta precisión dende o interior do tubo dixestivo e realizar procedementos mínimamente invasivos como biopsias, drenaxes de coleccións pancreáticas ou acceso á vía biliar en situacións complexas, evitando en moitos casos cirurxía convencional.

Liderado internacional con selo compostelán

O congreso está presidido polos doutores Paolo Giorgio Arcidiacono (Milán) e Julio Iglesias García (Hospital Clínico de Santiago de Compostela), e conta coa dirección científica do equipo do Servizo de Aparato Dixestivo da área sanitaria compostelá. A inauguración oficial contará con representantes institucionais e sanitarios, destacando a relevancia internacional do evento e o posicionamento de Galicia como centro de referencia en innovación médica.

Ademais da súa dimensión académica, a celebración de EURO-EUS 2026 supón un importante impulso para a proxección internacional de Santiago de Compostela como sede de congresos médicos de alto nivel, atraendo a especialistas de toda Europa, Oriente Medio e América.

Compostela convértese durante tres días na capital europea da ecoendoscopia

