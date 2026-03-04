Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones USCAtaque a IránPeleas en el EnsancheUnitarias TeoDiego Anido
instagram

Cultura

Tereixa Constenla, premiada por su historia olvidada del Portugal revolucionario

La periodista fue galardonada por la Asociación Cultural Café Casino de Santiago por su ensayo ‘Abril é un país’, acerca de la Revolución de los Claveles

De izquierda a derecha, Valentín García, Maribel Martín, Tereixa Constenla, Román Rodríguez, Ubaldo Rueda, Emilio Pérez Touriño y Fernando Salgado, durante la presentación del libro en el Café Casino de Santiago. | ANTONIO HERNÁNDEZ

De izquierda a derecha, Valentín García, Maribel Martín, Tereixa Constenla, Román Rodríguez, Ubaldo Rueda, Emilio Pérez Touriño y Fernando Salgado, durante la presentación del libro en el Café Casino de Santiago. | ANTONIO HERNÁNDEZ / Antonio Hernández

Belén Bertonasco

Santiago

«Este libro cuenta la historia de personajes secundarios que tuvieron un papel fundamental el 25 de abril. Fueron personas que hicieron gestos heroicos, estuvieron dispuestos a perder todo para conquistar un beneficio colectivo y un bien común como lo fue la caída de la dictadura», comentó la autora de Abril é un país, Tereixa Constenla (A Estrada, 1968), en la segunda charla del premio Encontros de Compostela de reflexión e pensamento, entregado este martes a Constenla por la Asociación Cultural Café Casino Santiago, en un acto en el histórico local compostelano.

También tuvo la palabra el presidente de la Asociación Cultural Café Casino Santiago, Ubaldo Rueda, quien destacó la importancia del libro en su rol cultural. «Moitas grazas, Teresa, por este magnífico agasallo que nos fixeches a todos os lectores, e moitas grazas tamén por esa entrañable parte do amor dos cadernos educantes. Léano tamén, é unha auténtica xoia», afirmó.

La entrega del premio y presentación del ensayo, basado en entrevistas de personas desconocidas que tuvieron un rol fundamental en la Revolución de los Claveles, en Lisboa, Portugal –aquella que sucedió el 25 de abril de 1974 y que dio lugar a la restauración de la democracia en el país vecino– estuvo envuelta dentro del I Encontros de Reflexión e Pnesamento: Pensar Europa, pensar o Mundo desde Compostela.

Por las páginas de Abril é un país desfilan historias como las de Fernando José Salgueiro Maia, capitán del Ejército, que, destacó la autora, fue capaz de arriesgarse en pro del bien común; o la de mujeres y civiles ajenos a la narración habitual de estos hechos, claves para entender el pasado reciente del Estado vecino. «Había un montón de historias que desconocía», admitió Constenla sobre una revolución instalada en el imaginario popular y muy vinculada a Galicia, debido a hechos como que la canción empleada para marcar el inicio de las movilizaciones, el Grândola vila morena, de Zeca Afonso, fue interpretada por primera vez por su autor en Santiago de Compostela.

En el acto también estuvo presente el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien explicó que este tipo de libros, con relatos tan estremecedores «francamente nos fai pensar sobre o que éramos e o que somos, e nestes días, tan locos, con tanta incerteza, con tantos sin sabores».

También estuvieron presentes en el evento el secretario xeral de Lingua, Valentín García; el expresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño; y el periodista Fernando Salgado.

J. D. Nasio

El próximo 15 de abril, a las 19.00 horas, recibirá el mismo premio el psiquiatra argentino J. D. Nasio, por su obra La depresión es la pérdida de una ilusión (Editorial Paidós).

Noticias relacionadas y más

El pasado 20 de enero, el periodista catalán Enric Juliana también fue galardonado con este premio por su ensayo España: el pacto y la furia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
  2. La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
  3. Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
  4. Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
  5. El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
  6. Un hotel en la antigua muralla de Santiago: la apuesta de un empresario gallego con negocios en Brasil
  7. La mediación para el convenio del transporte de viajeros se cierra sin acuerdo
  8. Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal

Tereixa Constenla, premiada por su historia olvidada del Portugal revolucionario

Los vecinos de O Pedroso denuncian retrasos y riesgos en la senda peatonal hacia Figueiras

Compostela convértese durante tres días na capital europea da ecoendoscopia

Compostela convértese durante tres días na capital europea da ecoendoscopia

A CIG levará aos tribunais o convenio de eficacia limitada no transporte

Última sesión de contacontos con música este sábado en Afundación

Última sesión de contacontos con música este sábado en Afundación

La Feria de Minerales de Santiago incluirá actividades para el público general

La Feria de Minerales de Santiago incluirá actividades para el público general

O proxecto EcoBosque de Santiago publica novo podcast no Día da Vida Silvestre

O proxecto EcoBosque de Santiago publica novo podcast no Día da Vida Silvestre

Verea asegura que «traballa moi duro para ser alcalde» e coincide con Rueda na necesidade de escoller os mellores candidatos

Verea asegura que «traballa moi duro para ser alcalde» e coincide con Rueda na necesidade de escoller os mellores candidatos
Tracking Pixel Contents