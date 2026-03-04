Tereixa Constenla, premiada por su historia olvidada del Portugal revolucionario

«Este libro cuenta la historia de personajes secundarios que tuvieron un papel fundamental el 25 de abril. Fueron personas que hicieron gestos heroicos, estuvieron dispuestos a perder todo para conquistar un beneficio colectivo y un bien común como lo fue la caída de la dictadura», comentó la autora de Abril é un país, Tereixa Constenla (A Estrada, 1968), en la segunda charla del premio Encontros de Compostela de reflexión e pensamento, entregado este martes a Constenla por la Asociación Cultural Café Casino Santiago, en un acto en el histórico local compostelano.

También tuvo la palabra el presidente de la Asociación Cultural Café Casino Santiago, Ubaldo Rueda, quien destacó la importancia del libro en su rol cultural. «Moitas grazas, Teresa, por este magnífico agasallo que nos fixeches a todos os lectores, e moitas grazas tamén por esa entrañable parte do amor dos cadernos educantes. Léano tamén, é unha auténtica xoia», afirmó.

La entrega del premio y presentación del ensayo, basado en entrevistas de personas desconocidas que tuvieron un rol fundamental en la Revolución de los Claveles, en Lisboa, Portugal –aquella que sucedió el 25 de abril de 1974 y que dio lugar a la restauración de la democracia en el país vecino– estuvo envuelta dentro del I Encontros de Reflexión e Pnesamento: Pensar Europa, pensar o Mundo desde Compostela.

Por las páginas de Abril é un país desfilan historias como las de Fernando José Salgueiro Maia, capitán del Ejército, que, destacó la autora, fue capaz de arriesgarse en pro del bien común; o la de mujeres y civiles ajenos a la narración habitual de estos hechos, claves para entender el pasado reciente del Estado vecino. «Había un montón de historias que desconocía», admitió Constenla sobre una revolución instalada en el imaginario popular y muy vinculada a Galicia, debido a hechos como que la canción empleada para marcar el inicio de las movilizaciones, el Grândola vila morena, de Zeca Afonso, fue interpretada por primera vez por su autor en Santiago de Compostela.

En el acto también estuvo presente el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien explicó que este tipo de libros, con relatos tan estremecedores «francamente nos fai pensar sobre o que éramos e o que somos, e nestes días, tan locos, con tanta incerteza, con tantos sin sabores».

También estuvieron presentes en el evento el secretario xeral de Lingua, Valentín García; el expresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño; y el periodista Fernando Salgado.

J. D. Nasio

El próximo 15 de abril, a las 19.00 horas, recibirá el mismo premio el psiquiatra argentino J. D. Nasio, por su obra La depresión es la pérdida de una ilusión (Editorial Paidós).

El pasado 20 de enero, el periodista catalán Enric Juliana también fue galardonado con este premio por su ensayo España: el pacto y la furia.