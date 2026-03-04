La ermita en ruinas cerca de Santiago que ha conquistado a Netflix

Que Galicia se ha consolidado como un gran plató para series o películas de éxito de grandes plataformas como Netflix o Prime Video es más que un hecho. Solo hay que echar un vistazo a la hemeroteca más reciente para constatar la gran popularidad de la comunidad gallega para lo audiovisual.

Prueba de ello es Lobo -la serie sobre Romasanta protagonizada por Luis Tosar y Tristán Ulloa-, cuyo rodaje ya ha recorrido buena parte de la riqueza paisajística de Galicia a través de localidades tan emblemáticas como Santiago, Ribadavia, O Courel, Allariz o Celanova.

Antes de ella, hicieron lo propio producciones como Punto Nemo, Clanes, Rapa, El Jardinero o Animal.

Luis Tosar conduce un carromato en la Praza do Obradoiro durante los rodajes de ‘Lobo’, el pasado enero / J. O. | Netflix

Una ermita de cine en Forcarei

Años antes, Netflix elegía los restos de una antigua ermita situada en Galicia para el rodaje de la primera película sobre la pandemia ambientada en Asturias.

Un espacio que ha vuelto a ponerse en el punto de mira luego de varias publicaciones en redes sociales en los últimos días.

Se trata de la ermita de San Amaro. Para llegar a sus ruinas, tenemos que acercarnos hasta el lugar de Seoane, parroquia de Meavía, en Forcarei (Pontevedra). Se encuentra a unos 45 minutos de Santiago.

Sobre sus orígenes se cree que fue construida en el siglo XVII junto al antiguo Camiño Arrieiro. La construcción consta de una sola nave, de sillería y mampostería. Además del Camiño Arrieiro, en los alrededores se aprecia la base de un cruceiro.

En la actualidad, el lugar destaca por ser una ermita a cielo abierto que conserva parte de los muros, los arcos y algunas vigas que sostuvieron en su día la cubierta. Se dice que se derrumbó en el siglo XIX, tras lo que fue presuntamente abandonada.

A pesar de su estado de abandono, caminar entre las ruinas llenas de musgo no deja indiferente a nadie. Un entorno romántico y a la vez inquietante, que deja huella en todo aquel que se acerque. No es para menos que su encanto y atmósfera hayan llamado la atención de Netflix, que apostó por este espacio para una de sus grandes producciones.

Si bien la plataforma no ha publicado cifras oficiales exactas, dicha producción se posicionó rápidamente en el top 10 de películas de habla no inglesa en múltiples países tras su estreno en febrero de 2023.

Infesto

Se trata, en concreto, de la película Infesto, producida por Vaca films y rodada entre Galicia y Asturias.

Protagonizada por, entre otros, Luis Zahera, Iria del Río o Isak Férriz, se rodó también en el hospital San Rafael de A Coruña.

Noticias relacionadas

Como curiosidad, destacar que la ermita también fue elegida para rodar la segunda temporada de Los enviados, de Paramount+, que contó con la participación de actores reconocidos como Miguel Ángel Silvestre.