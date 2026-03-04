Indignación ante un vídeo que muestra a decenas de jóvenes gritando y coreando de madrugada en plena calle del Ensanche de Santiago

Un nuevo episodio de ruido y alteraciones del descanso vecinal vuelve a situar en el foco al ocio nocturno del Ensanche compostelano. Un vídeo remitido por la Asociación Vecinal Raigame muestra a decenas de personas concentradas en la madrugada de este miércoles frente al pub Moon, en la calle República Argentina, coreando, cantando y gritando a pleno pulmón en plena vía pública.

Las imágenes, grabadas en torno a las 4:30 horas, recogen a un grupo numeroso de jóvenes —alrededor de medio centenar de personas, según estimaciones de la propia asociación— congregados frente al establecimiento mientras entonan cánticos y vociferan en la calle. El volumen de los gritos fue tal, aseguran desde Raigame, que provocó que numerosos vecinos se despertaran y salieran a las ventanas para comprobar qué estaba ocurriendo. Según explica la entidad vecinal, las quejas no procedieron únicamente de los edificios más próximos al local, sino también de viviendas situadas a cierta distancia de la puerta del establecimiento, lo que da una idea de la intensidad del ruido generado en plena madrugada de un día laborable.

El vídeo, que este periódico ha podido ver y que acompaña a esta información, refleja una escena que los residentes del Ensanche aseguran conocer bien: grupos numerosos de personas permaneciendo en la calle tras la salida de los locales de ocio nocturno, con gritos y cánticos que se prolongan durante varios minutos y que acaban alterando el descanso del vecindario. Desde Raigame consideran que este tipo de situaciones son una muestra más de los problemas de convivencia que, según denuncian desde hace meses, se repiten en el barrio vinculados a la concentración de locales de ocio nocturno. El presidente de la asociación, Xosé Manuel Durán, asegura que los vecinos llevan tiempo alertando de episodios similares, especialmente durante las madrugadas.

Obligados a dramatizar la situación

En este sentido, Durán sostiene que muchos residentes han dejado de llamar a la Policía Local para denunciar el ruido en la calle porque, según afirma, las patrullas no suelen acudir cuando la queja se refiere exclusivamente a molestias acústicas en la vía pública. “Os veciños xa se cansaron de chamar”, asegura el presidente de la asociación, que explica que en algunos casos los residentes se ven obligados a dramatizar la situación para que la intervención policial se produzca. Según su relato, cuando las llamadas alertan de posibles agresiones o de la existencia de alguna persona herida, la respuesta policial suele ser más rápida. Sin embargo, cuando el aviso se limita a ruidos o alteraciones del descanso provocadas por grupos en la calle, la intervención no siempre se produce, lo que ha generado frustración entre los vecinos.

El episodio registrado esta madrugada se suma a otros incidentes recientes que han elevado la tensión en el Ensanche compostelano. En los últimos días, la asociación vecinal ya había denunciado peleas, altercados y problemas vinculados al ocio nocturno, reclamando a las administraciones medidas más contundentes para garantizar el descanso de los residentes. Además, el propio establecimiento frente al que se produjo la concentración de personas ya había sido señalado por la asociación en otra denuncia trasladada al Concello de Santiago. Según Raigame, el local dispone de una salida de emergencia que desemboca en un patio interior sin acceso directo al exterior, una circunstancia que, según sostienen, han puesto en conocimiento del Ayuntamiento en un escrito al que ha tenido acceso este periódico.

Para la asociación vecinal, escenas como la registrada en la madrugada de este miércoles evidencian la necesidad de adoptar medidas que permitan compatibilizar la actividad del ocio nocturno con el derecho al descanso de los residentes. Mientras tanto, los vecinos del Ensanche aseguran que continúan soportando noches en las que el ruido y los gritos en la calle se convierten, una vez más, en protagonistas.