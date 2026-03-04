La llegada de una masa de aire africano baja la calidad del aire a 'regular' en Santiago

La llegada de una masa de aire africano a Galicia ha provocado una bajada en la calidad del aire a 'regular' en varios puntos de la comunidad gallega, especialmente en Santiago y Vigo. Según los datos de MeteoGalicia, la calima hará que los niveles de partículas (PM) se puedan ver incrementados. Donde más lo han hecho, por el momento, es en la zona de la capital gallega y la ciudad olívica.

También notifican una bajada en la calidad del aire en puntos de la zona sur de Lugo y noroeste de Ourense.

Todo en un miércoles en el que Galicia continuará en una situación intermedia entre las altas presiones y la borrasca Regina situada en el sur peninsular. De este modo, según el pronóstico de MeteoGalicia, el cielo estará despejado y con presencia de nieblas tanto costeras como en comarcas del interior. Habrá también nubes de evolución en el este ya por la tarde y sin demasiadas consecuencias.

Noticias relacionadas

Las temperaturas, en este escenario, no van a tener cambios significativos (Santiago tendrá 9°C de mínima y 21°C de máxima) mientras que el viento soplará flojo del norte-noreste, moderado en Bares.