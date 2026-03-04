Muere Ramón Balsa Rúa, profesor jubilado de la Facultad de Física de la USC

Triste noticia para la comunidad universitaria de Santiago. Ramón Balsa Rúa, profesor jubilado de la Facultad de Física de la USC, ha muerto este martes a los 72 años de edad.

Balsa Rúa desempeñó su papel de investigador en el periodo comprendido entre los años 1991 y 2024, tras doctorarse en 1990 por su tesis "Sistemas de instrumentación y decisión basado en conocimiento: patologías glaucomatosas", cuyos directores fueron Carlos Hernández Sande y Juan Enrique Arias Rodríguez.

Un trabajo doctoral que aborda la mejora del diagnóstico del glaucoma mediante la integración de conocimiento médico y herramientas informáticas. La investigación propone un sistema que combina una base de conocimiento clínico —basada en el proyecto CASNET— con técnicas de procesado de imágenes del disco óptico y pruebas selectivas del campo visual. El objetivo es ayudar a identificar patologías glaucomatosas de forma más estructurada y precisa.

Además, el sistema incorpora técnicas estándar de análisis de imagen y exploración visual, utilizando el conocimiento médico tanto para obtener parámetros fisiopatológicos como para optimizar los algoritmos empleados. En conjunto, el trabajo supuso un avance en la aplicación de la inteligencia artificial al diagnóstico oftalmológico.

Su funeral se celebra esta tarde

Los restos mortales del profesor Ramón Balsa Rúa están siendo velados en el Tanatorio Municipal de Boisaca, donde esta tarde de miércoles se celebra su funeral a las 16:30 horas. Posteriormente, su féretro será trasladado hasta el cementerio parroquial de Santo Tomé de Ames, donde recibirá cristiana sepultura.