Una mujer herida y trasladada al hospital tras caer dentro de un autobús por una maniobra brusca en Santiago

Una conductora sin puntos y que dio positivo en drogas fue interceptada en la avenida de Romero Donallo

El suceso se produjo en el interior de un autobús urbano

El suceso se produjo en el interior de un autobús urbano / Antonio Hernández

Arturo Reboyras

Arturo Reboyras

Santiago

Una mujer resultó herida este martes en Santiago después de sufrir una caída en el interior de un autobús urbano a causa de una frenada brusca. El suceso tuvo lugar pasadas las cuatro de la tarde en la rúa da Rosa y obligó a su traslado en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). Según recoge el parte de incidencias de la Policía Local, el vehículo tuvo que realizar una detención repentina por circunstancias del tráfico, lo que provocó que una usuaria perdiese el equilibrio y se precipitase al suelo dentro del autobús. Como consecuencia del impacto, fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios, que la evacuaron al hospital compostelano para una valoración más exhaustiva de sus lesiones. Por el momento no han trascendido datos sobre su estado.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local para instruir las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la maniobra. Este tipo de incidentes, aunque no son habituales, evidencian los riesgos que pueden derivarse de frenadas bruscas en el transporte urbano, especialmente cuando los pasajeros viajan de pie o en movimiento dentro del vehículo.

La jornada dejó además otras actuaciones destacadas en materia de seguridad vial. Agentes municipales interceptaron en la avenida de Romero Donallo a la conductora de un turismo que circulaba con la pérdida total de los puntos del permiso de conducción, lo que supone que carecía de autorización en vigor para conducir. La mujer fue sometida asimismo a una prueba de detección de drogas, que arrojó resultado positivo. Ante estos hechos, la Policía Local instruyó diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial, al tratarse de una conducción sin permiso válido y bajo los efectos de sustancias estupefacientes. El vehículo fue inmovilizado y el caso será remitido a la autoridad judicial.

Previamente, a las 15.35 horas, los agentes también prestaron auxilio a una persona en la rúa Loureiros que requería asistencia sanitaria. Tras una primera atención en el lugar, fue trasladada igualmente en ambulancia al CHUS para su evaluación médica. El parte policial refleja así una jornada con diversas intervenciones de carácter sanitario y de tráfico, entre las que destaca el accidente registrado en el autobús urbano, que se saldó con una pasajera herida y trasladada al hospital.

