Debate por el nombre del colegio Apóstol Santiago: un recorrido por las calles que rinden homenaje a santos, santas y figuras religiosas

Los nombres de centros educativos con connotaciones religiosas han generado un debate en Santiago en las últimas semanas a raíz de la propuesta de la AMPA del Apóstol Santiago para cambiar el nombre del centro al de CEIP da Almáciga. Tras ser rechazada esta petición en el último pleno municipal, la AMPA del centro ha anunciado que volverá a celebrar una asamblea general para valorar los próximos pasos a seguir. Por contra, una antigua alumna lanzó una campaña de recogida de firmas para "mantener el nombre de nuestro querido colegio", una iniciativa que apoyaron casi 750 personas.

En plena controversia sobre si el cambio de nombre está suscitado por "algunha connotación política ou ideolóxica", desde EL CORREO GALLEGO repasamos el callejero compostelano en busca de referencias religiosas, que no son pocas en la capital gallega, empezando por el propio nombre de la ciudad, que debe su nombre al apóstol Santiago el Mayor.

La Catedral de Santiago / Lavandeira

Compostela cuenta con numerosas calles, barrios o plazas que evocan en su nombre a elementos religiosos. En cuanto a las parroquias, de las 29 que conforman Santiago siete tienen nombres de santos: San Caetano, San Fructuoso de Fora, San Lázaro, San Xoán de Fora, Santa Cristina de Fecha, Santa María Peregrina y el propio Santiago.

Los santos también nombran algunas de las zonas más conocidas de Compostela, como el el caso de los barrios de San Pedro (que recibe su nombre del homónimo monasterio emplazado ahí hasta el s. XIX) o de Santa Marta, así como de zonas algo más alejadas como San Marcos.

Del casco viejo al Ensanche

En cuanto a las calles, las palabras "San" o "Santo" son más que recurrentes en el callejero de la ciudad, ya sea en el casco viejo, en la zona nueva o en las afueras.

Rúa de San Francisco / Javier Rosende Novo

En la zona vieja podemos encontrar la rúa de Santo Agostiño, la rúa de San Francisco, la rúa de San Roque, la rúa de San Clemente, la rúa das Campás de San Xoán, la rúa de San Paio de Antealtares, la rúa da Fonte de Santo Antonio, la rúa de San Miguel dos Agros, la rúa de San Bieito, la Costa de San Domingos de Bonaval, la rúa do Campo de Santo Antonio (en Belvís) o la calle de San Lorenzo; así como otros espacios como la Praza de San Martiño, la Praza de Santo Agostiño, la Praza de San Xoán Bautista de La Salle o la Praza de San Fiz de Solovio.

Praza de San Martiño Pinario / Cedida

Por contra, en el Ensanche podemos transitar por San Pedro de Mezonzo o por Santo Domingo de la Calzada; mientras un poco más alejados también están la rúa de San Ignacio de Loyola, Santo Ignacio Monte, San Paio do Monte o la rúa das Santas Mariñas.

Aunque los santos que dan nombre a las calles compostelanas son más, las santas también tienen su espacio y dan nombre a otras tantas calles: Santa Isabel, Santa Clara, Santa Cristina, Santa Lucía, Santa Uxía de Ribeira, Santa Teresa Jornet o la ya mencionada Santa Marta (de arriba y de abaixo). Además, otra santa, en este caso Santa Susana, da nombre a otro de los elementos más destacados de la capital gallega como es la carballeira de Santa Susana, en la Alameda.

De los santos a la Virgen

Más allá de los santos y santas, las menciones a la virgen son también frecuentes en la toponimia compostelana. Destaca especialmente una de las calles más conocidas y transitadas de la capital, la rúa da Virxe da Cerca, antes conocida como Picho de la Cerca y que debe su nombre actual a una vieja ermita allí ubicada dedicada a la Virgen.

Aun así, esta no es la única mención a la Virgen en las calles de Santiago, que cuenta también con la rúa da Virxe Branca, la rúa da Virxe de Fátima y la rúa Virxe do Rial.

Otras referencias religiosas

El callejero compostelano incluye también otros nombres vinculados al ámbito eclesiástico. Es el caso de la Rúa de Xelmírez (por el obispo Diego de Xelmírez), la avenida de Xoán XXIII (por el papa Juan XXIII, que estuvo en Santiago cuando aún era el cardenal Angelo Roncalli, antes de ser nombrado papa), la rúa do Home Santo o la Costa do Cristo.

También incorpora la palabra "Santo" la rúa de Fernando III O Santo, aunque en este caso la referencia no responde a una advocación religiosa, sino al apelativo histórico del monarca.