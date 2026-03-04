Tres de los barrios con el alquiler más caro de Galicia están en Santiago: la zona norte supera al Ensanche

Ningún barrio de Santiago se libra ya de los elevados precios del alquiler, que no dejan de aumentar mes a mes en toda la ciudad. Según un informe del portal inmobiliario Fotocasa, arrendar una vivienda en la zona norte de la ciudad ya es más caro que hacerlo en el Ensanche. Los datos señalan que el precio en el entorno Campus Norte - San Caetano es de 11,11 €/m2 al mes, mientras que en el distrito Ensanche - Sar la cantidad es de 10,85 €/m2 al mes.

Los datos de Fotocasa sitúan la zona norte de la ciudad como la segunda más cara, solo por detrás del área Campus Sur - Santa Marta con 11,44 €/m2 al mes. Estos tres barrios están incluidos entre los diez con los precios más altos de Galicia. Lidera la lista el centro urbano de Sanxenxo con 14,17 €/m2 al mes y en ella figuran además cuatro distritos de A Coruña, uno de Vigo y otro de Pontevedra.

Crecimiento del 27,3 %

Por otro lado, el distrito de Campus Norte - San Caetano se establece, según Fotocasa, como el segundo que ha experimentado un mayor crecimiento anual de su precio en Galicia al dispararse un 27,3 %. Esta subida del coste por metro cuadrado solo es superada por la registrada en el Casco Viejo de Ourense, donde es del 29,4 %.

Otros barrios compostelanos se anotan variaciones al alza significativas: Casco histórico con un 16,5 %; Campus Sur - Santa Marta con un 10,7 %; Castiñeiriño - Cruceiro de Sar con un 10,1 %; Ensanche - Sar con un 5,1 %; y Concheiros - Fontiñas con un 1,5 %.

Más de 1.000 euros al mes

"Galicia presenta un mercado del alquiler con dos velocidades muy marcadas. Por un lado, la provincia de A Coruña demuestra una hegemonía absoluta al concentrar siete de los diez barrios más caros de la comunidad. Es especialmente relevante el comportamiento de la capital coruñesa, donde por primera vez tres de sus barrios —Ciudad Vieja, Ensanche y Monte Alto— superan de forma estable la barrera de los 1.000 euros mensuales para una vivienda estándar. Esta presión en el norte refleja una demanda urbana muy sólida que busca servicios y calidad de vida en las zonas más emblemáticas de la ciudad", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.