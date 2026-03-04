Elecciones USC
El rector de la USC lamenta el tono de la campaña electoral y espera que vuelva la "normalidad"
Antonio López se muestra sorprendido por el clima de "enfrentamiento" y confía en que "las aguas vuelvan a su cauce" después de las elecciones
El rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, lamentó este miércoles el tono de "enfrentamiento" que a su juicio está adoptando la campaña electoral para dirigir la institución y que desembocará en la elección de Maite Flores o Rosa Crujeiras como primera rectora de la historia.
López señaló que siempre ha presumido de que "en la universidad teníamos una forma de hacerlo, que competíamos, había rivalidades, votabas, y el día siguiente todos estábamos sumando para trabajar a pro de la universidad", por lo que "no había una dinámica clara de gobierno y oposición". En esta línea indicó que tanto a él como a otros miembros de la universidad les está "sorprendiendo" el tono "elevado" que ha tomado la campaña.
Espera que "las aguas vuelvan a su cauce"
El rector espera que las tensiones desaparezcan cuando finalice el proceso. "Ojalá que esto se quede en una situación que se vive en el periodo de campaña electoral, que a veces tiene unas dinámicas un poco propias", apuntó. En este sentido, añadió que "vamos a confiar en que el día siguiente de las elecciones vuelvan las aguas a su cauce".
En cuanto a las candidatas al rectorado de la USC, López prefirió no desvelar su preferencia al entender que no le corresponde a él decantar la balanza, aunque el próximo miércoles emitirá su voto "como un universitario más".
