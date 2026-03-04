Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones USCAtaque a IránPeleas en el EnsancheUnitarias TeoDiego Anido
instagram

Medio ambiente

O proxecto EcoBosque de Santiago publica novo podcast no Día da Vida Silvestre

A invitada é Marisa Castro, profesora da Uvigo e cofundadora da 'startup' MycoGalicia Plantae

Cartel do faladoiro dentro do proxecto EcoBosque impulsado polo Concello de Santiago.

Cartel do faladoiro dentro do proxecto EcoBosque impulsado polo Concello de Santiago. / Cedida

K.M.

Santiago

Coincidindo coa celebración este martes do Día Mundial da Vida Silvestre, o proxecto ecoBosque publica o cuarto episodio do seu podcast Faladoiro ecoBosque: Conversas sobre natureza, memoria e futuro do Río Sar, protagonizado pola profesora da Universidade de Vigo e cofundadora da startup MycoGalicia Plantae Marisa Castro.

Plantas medicinais e aromáticas

Neste capítulo da iniciativa impulsada polo Concello de Santiago e subvencionada polo Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia a través da Fundación Biodiversidade, a tamén escritora, micóloga e autora de máis dun cento de traballos de investigación, así como de 25 libros de divulgación científica, propón unha conversa sobre a biodiversidade que medra no noso entorno, as plantas medicinais e aromáticas, os fungos que tecen redes invisibles baixo o chan e saberes transmitidos, moitas veces polas mulleres.

Xubilada despois de tres décadas como profesora, Castro comezou unha nova andadura como escritora, publicando en 2022 a novela A saga das curandeiras e en outubro do ano pasado a novela Soño de liberdade.

Noticias relacionadas y más

O obxectivo do proxecto EcoBosque de Santiago é mellorar e renaturalizar a contorna do río Sar, poñendo en valor un enclave de alto interese ambiental e histórico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
  2. La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
  3. Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
  4. Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
  5. El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
  6. Un hotel en la antigua muralla de Santiago: la apuesta de un empresario gallego con negocios en Brasil
  7. La mediación para el convenio del transporte de viajeros se cierra sin acuerdo
  8. Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal

Tereixa Constenla, premiada por su historia olvidada del Portugal revolucionario

Los vecinos de O Pedroso denuncian retrasos y riesgos en la senda peatonal hacia Figueiras

Compostela convértese durante tres días na capital europea da ecoendoscopia

Compostela convértese durante tres días na capital europea da ecoendoscopia

A CIG levará aos tribunais o convenio de eficacia limitada no transporte

Última sesión de contacontos con música este sábado en Afundación

Última sesión de contacontos con música este sábado en Afundación

La Feria de Minerales de Santiago incluirá actividades para el público general

La Feria de Minerales de Santiago incluirá actividades para el público general

O proxecto EcoBosque de Santiago publica novo podcast no Día da Vida Silvestre

O proxecto EcoBosque de Santiago publica novo podcast no Día da Vida Silvestre

Verea asegura que «traballa moi duro para ser alcalde» e coincide con Rueda na necesidade de escoller os mellores candidatos

Verea asegura que «traballa moi duro para ser alcalde» e coincide con Rueda na necesidade de escoller os mellores candidatos
Tracking Pixel Contents