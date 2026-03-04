Outlet Área Central
La Feria de Minerales de Santiago incluirá actividades para el público general
El centro comercial acogerá la duodécima edición de esta cita entre este jueves y el domingo
Redacción
El outlet Área Central ultima ya los detalles para la duodécima edición de la Feria de Minerales, que se celebrará entre mañana y el próximo domingo en dicho centro comercial de Santiago con una treintena de expositores.
Una cita en la que se podrán observar miles de minerales, fósiles, elementos decorativos y joyería, y en cuya programación se han incluido actividades para el público en general, junto a las dirigidas a centros escolares.
Casi seiscientos estudiantes de Galicia
En horario de visita de 10:00 a 21:00 horas durante los cuatro días, está previsto que este jueves y viernes por la mañana acudan a Área Central seiscientos estudiantes procedentes de toda Galicia para participar en diferentes propuestas didácticas.
El viernes a las 18:30 horas habrá un taller de bateo de oro a cargo del Grupo Mineralóxico e Xeolóxico Galego, con treinta plazas disponibles, previa reserva en el 632 050918 o en el correo electrónico feiramineraissantiago@yahoo.com.
Ya el sábado, a las 17:00 horas habrá una mesa de intercambio de minerales, abierta a cualquiera que quiera participar hasta las 20:00 horas. Además, a las 17:30 el paleontólogo Juan Carlos Escudero ofrecerá una charla sobre la extinción de los dinosaurios, y a las 18:30 el especialista Ricardo Olabogoya impartirá un taller sobre limpieza de fósiles y minerales fluorescentes.
