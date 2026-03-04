La Feria de Minerales de Santiago incluirá actividades para el público general

El outlet Área Central ultima ya los detalles para la duodécima edición de la Feria de Minerales, que se celebrará entre mañana y el próximo domingo en dicho centro comercial de Santiago con una treintena de expositores.

Una cita en la que se podrán observar miles de minerales, fósiles, elementos decorativos y joyería, y en cuya programación se han incluido actividades para el público en general, junto a las dirigidas a centros escolares.

Casi seiscientos estudiantes de Galicia

En horario de visita de 10:00 a 21:00 horas durante los cuatro días, está previsto que este jueves y viernes por la mañana acudan a Área Central seiscientos estudiantes procedentes de toda Galicia para participar en diferentes propuestas didácticas.

El viernes a las 18:30 horas habrá un taller de bateo de oro a cargo del Grupo Mineralóxico e Xeolóxico Galego, con treinta plazas disponibles, previa reserva en el 632 050918 o en el correo electrónico feiramineraissantiago@yahoo.com.

Ya el sábado, a las 17:00 horas habrá una mesa de intercambio de minerales, abierta a cualquiera que quiera participar hasta las 20:00 horas. Además, a las 17:30 el paleontólogo Juan Carlos Escudero ofrecerá una charla sobre la extinción de los dinosaurios, y a las 18:30 el especialista Ricardo Olabogoya impartirá un taller sobre limpieza de fósiles y minerales fluorescentes.