Los vecinos de O Pedroso denuncian retrasos y riesgos en la senda peatonal hacia Figueiras

La construcción de la senda peatonal que debe unir Santiago con la parroquia de Figueiras se ha convertido en un foco de malestar vecinal en la zona de O Pedroso. La Asociación de Vecinos Aba do Pedroso denuncia retrasos acumulados, promesas incumplidas y, sobre todo, una situación que consideran peligrosa para los peatones.

El presidente del colectivo vecinal, Emilio Santos Vigo, explica que se trata de “unha senda pioneira” cuya ejecución comenzó con retraso y ha sufrido múltiples paralizaciones. “A situación é que non nos dan solución. Hai partes da senda executada con un perigo enorme, porque os veciños van pola senda, pero é un carril máis da estrada”, señala. Según relata, la asociación ha mantenido diversas reuniones con responsables provinciales, sin resultados concretos. “Tivemos varias xuntanzas, todas son boas palabras”, lamenta en referencia a la Diputación, a la que acusa de incumplir reiteradamente sus compromisos.

En una carta remitida a la institución provincial, el presidente vecinal denuncia lo que califica como “constantes enganos e incumprimentos dos compromisos adquiridos”. El documento detalla una cronología de retrasos desde el inicio de las obras en noviembre de 2023, justificadas en repetidas ocasiones por la necesidad de retranquear postes, una actuación que, según subraya, nunca llegó a ejecutarse. La situación se ha prolongado durante más de dos años, pese a que el plazo inicial de ejecución era de nueve meses. “Unha obra cun prazo de execución de nove meses leva máis de dous anos de retraso”, recoge el escrito.

Además del retraso, los vecinos ponen el foco en la seguridad del trazado ya construido. La senda discurre al mismo nivel que la carretera y con el mismo material, lo que, según advierten, provoca que los vehículos la utilicen como un carril adicional. “Os coches toman os tramos da senda executados como un carril máis da estrada”, denuncian. Para la asociación, esto convierte la infraestructura en “unha trampa mortal para os peóns”, ya que los separadores previstos resultan insuficientes y no garantizan la visibilidad ni la protección necesarias.

El último compromiso de la Diputación situaba la finalización de las obras antes del 31 de diciembre de 2025, un plazo que tampoco se ha cumplido. “Unha vez máis, un novo engano que leva aos veciños a sentirse totalmente estafados”, señalan. Ante esta situación, desde la Asociación de Vecinos Aba do Pedroso reclaman que se retomen de inmediato los trabajos y que se dote a la senda de las condiciones de seguridad necesarias. Mientras tanto, insisten en hacer visible el problema para que la ciudadanía conozca “cales son as circunstancias” que afectan a la zona y exigen responsabilidades a la administración provincial.

Respuesta de la Diputación

