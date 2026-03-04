Eleccións municipais 2027
Verea asegura que «traballa moi duro para ser alcalde» e coincide con Rueda na necesidade de escoller os mellores candidatos
O voceiro do Partido Popular de Santiago responde así á posibilidade de que a candidata en Santiago sexa a deputada Paula Prado
O voceiro do PP de Santiago, Borja Verea, fixo referencia onte ás palabras do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, sobre a posibilidade de que a deputada Paula Prado asumise a candidatura do partido nas próximas eleccións municipais na capital galega.
Verea subliñou que a súa formación aínda non decidiu candidaturas en ningunha cidade mais asegurou que «traballo moi duro para ser alcalde de Santiago» logo das eleccións de 2027.
O voceiro popular respondía así á prensa polas palabras de Rueda que se refería ao posible encaixe de Prado como candidata. «Nós saímos ou tentamos saír a gañar e ser a lista máis votada en todos os concellos, polo tanto, os candidatos que eliximos van con ese obxectivo e trataremos de escoller os mellores».
O presidente da Xunta tamén se referiu a que en Santiago «o esgotamento evidente non se da na oposición senón no goberno». Cuestións ambas nas que coincidiu o líder do PP local. «Subscribo 100% as palabras do presidente, os candidatos e as listas teñen que ser as mellores», destacou Borja Verea.
