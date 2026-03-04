Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones USCAtaque a IránPeleas en el EnsancheUnitarias TeoDiego Anido
instagram

Eleccións municipais 2027

Verea asegura que «traballa moi duro para ser alcalde» e coincide con Rueda na necesidade de escoller os mellores candidatos

O voceiro do Partido Popular de Santiago responde así á posibilidade de que a candidata en Santiago sexa a deputada Paula Prado

O voceiro do PP de Santiago, Borja Verea

O voceiro do PP de Santiago, Borja Verea / cedida

El Correo Gallego

Santiago

O voceiro do PP de Santiago, Borja Verea, fixo referencia onte ás palabras do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, sobre a posibilidade de que a deputada Paula Prado asumise a candidatura do partido nas próximas eleccións municipais na capital galega.

Verea subliñou que a súa formación aínda non decidiu candidaturas en ningunha cidade mais asegurou que «traballo moi duro para ser alcalde de Santiago» logo das eleccións de 2027.

O voceiro popular respondía así á prensa polas palabras de Rueda que se refería ao posible encaixe de Prado como candidata. «Nós saímos ou tentamos saír a gañar e ser a lista máis votada en todos os concellos, polo tanto, os candidatos que eliximos van con ese obxectivo e trataremos de escoller os mellores».

Noticias relacionadas y más

O presidente da Xunta tamén se referiu a que en Santiago «o esgotamento evidente non se da na oposición senón no goberno». Cuestións ambas nas que coincidiu o líder do PP local. «Subscribo 100% as palabras do presidente, os candidatos e as listas teñen que ser as mellores», destacou Borja Verea.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
  2. La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
  3. Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
  4. Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
  5. El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
  6. Un hotel en la antigua muralla de Santiago: la apuesta de un empresario gallego con negocios en Brasil
  7. La mediación para el convenio del transporte de viajeros se cierra sin acuerdo
  8. Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal

Tereixa Constenla, premiada por su historia olvidada del Portugal revolucionario

Los vecinos de O Pedroso denuncian retrasos y riesgos en la senda peatonal hacia Figueiras

Compostela convértese durante tres días na capital europea da ecoendoscopia

Compostela convértese durante tres días na capital europea da ecoendoscopia

A CIG levará aos tribunais o convenio de eficacia limitada no transporte

Última sesión de contacontos con música este sábado en Afundación

Última sesión de contacontos con música este sábado en Afundación

La Feria de Minerales de Santiago incluirá actividades para el público general

La Feria de Minerales de Santiago incluirá actividades para el público general

O proxecto EcoBosque de Santiago publica novo podcast no Día da Vida Silvestre

O proxecto EcoBosque de Santiago publica novo podcast no Día da Vida Silvestre

Verea asegura que «traballa moi duro para ser alcalde» e coincide con Rueda na necesidade de escoller os mellores candidatos

Verea asegura que «traballa moi duro para ser alcalde» e coincide con Rueda na necesidade de escoller os mellores candidatos
Tracking Pixel Contents