Verea defiende el rechazo al cambio de nombre del CEIP Apóstolo Santiago y advierte de un “precedente moi perigoso”

El portavoz del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, salió este miércoles al paso del comunicado difundido por la ANPA del CEIP Apóstolo Santiago tras el rechazo en el último Pleno municipal a la propuesta de cambio de nombre del centro. El dirigente popular defendió la decisión adoptada por la corporación y subrayó que “o pleno decidiu democraticamente e cuestionar iso sentaría un precedente moi perigoso”. Verea traslada una vez más su “máximo respecto” hacia la iniciativa promovida por la asociación de madres y padres, así como su “total lexitimidade” para plantear públicamente la propuesta. “Calquera colectivo da cidade está no seu dereito de facer propostas e defendelas publicamente, e iso forma parte da normalidade democrática”, afirmó, antes de reconocer el papel activo que desempeñan las ANPA dentro de la comunidad educativa.

No obstante, el líder popular matizó que el debate sobre el nombre del colegio trasciende a un único colectivo. Recordó que se trata de un centro municipal y que, por tanto, pertenece al conjunto de la ciudadanía compostelana. “Un colexio municipal pertence a toda a cidade de Santiago, non a unha asociación nun momento determinado”, señaló, a la vez que insistió en que las decisiones estructurales deben adoptarse desde el órgano que representa a toda la ciudad.

En este sentido, Verea defendió que lo ocurrido en la sesión plenaria fue, precisamente, “un exercicio de democracia”. La propuesta de sustituir el nombre de Apóstolo Santiago fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular y la abstención de las concejalas no adscritas, un resultado que, a su juicio, refleja el funcionamiento ordinario de las instituciones. “O lóxico nun asunto con tanta carga simbólica e histórica é que a decisión a adopte o órgano que representa ao conxunto da cidadanía. Iso é exactamente o que ocorreu”, sostuvo.

El dirigente popular fue más allá y advirtió de las consecuencias que, a su entender, tendría cuestionar el acuerdo plenario. “Se empezamos a dicir que os acordos adoptados polo Pleno non valen cando non nos gustan, estamos cuestionando o funcionamento básico das institucións democráticas e sentando un precedente perigosísimo para calquera decisión que se adopte no futuro”, afirmó, en alusión a la intención de la ANPA de seguir impulsando el cambio de denominación.

Además de defender la legitimidad del acuerdo institucional, Verea lamentó que el comunicado difundido por la ANPA no hiciera referencia a los incidentes producidos durante la sesión. “Tampouco escoitamos aínda ningunha desculpa por chamar ‘puto sinvergüenza’ a un concelleiro durante o Pleno. Quizais sería unha boa ocasión para pronunciarse tamén sobre ese asunto”, concluyó, en referencia a los momentos de tensión vividos en el debate.

Con esta respuesta, el portavoz popular sitúa el foco en la defensa del papel del Pleno como máximo órgano de representación democrática en el Ayuntamiento y marca distancias con la postura de la ANPA, que ya anunció que continuará movilizándose para lograr el cambio de nombre del centro. La polémica, lejos de cerrarse tras la votación, abre ahora una nueva fase de confrontación política y social en torno a la identidad del CEIP Apóstolo Santiago.

Posición del gobierno municipal

A la posición de Verea respondió también este miércoles la portavoz del gobierno local, Míriam Louzao, quien defendió que el cambio de nombre siguió el procedimiento establecido. “O procedemento para cambiarlle o nome a un centro educativo está reglado, é perfectamente coñecido”, afirmó, detallando que la comunidad educativa formula la propuesta, el Consello Escolar la aprueba, el Pleno emite un informe y la Consellería de Educación adopta la decisión final. Según recordó, este esquema se aplicó en los últimos años “en múltiples escolas e con alcaldías de múltiples cores”.

Louzao sostuvo que en Santiago se rompió esa práctica al no permitir que la iniciativa continuase su tramitación. “O que pasou en Santiago de Compostela é que houbo un grupo de persoas no pleno municipal que decidiu cuestionar e non apoiar unha decisión dunha comunidade educativa”, señaló, subrayando que el acuerdo del Consello Escolar fue unánime y que el proceso “vén de anos atrás”. A su juicio, “o lóxico tería sido poder darlle trámite a esta petición para que chegara a Consellería de Educación”.

La portavoz municipal también cuestionó el argumento del PP sobre el carácter “puntual” del Consello Escolar. “Cando desde o Partido Popular se di que esta decisión non pode ser tomada por un consello escolar puntual (…) gustaríame preguntar se unha decisión plenaria tampouco vale”, planteó, defendiendo que el procedimiento “está reglado como se fai” y acusando a los populares de “non respetar a decisión dunha comunidade educativa e paralizar que o proceso puidese seguir adiante”.