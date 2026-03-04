“La vigilancia era cero”: opositores relatan el caos durante el examen MIR en Santiago

El examen MIR celebrado el pasado 24 de enero en Santiago estuvo marcado por la "desorganización y por problemas de vigilancia" según relatan varias opositoras que participaron en la prueba. Los testimonios, recogidos por la Asociación MIR España y facilitados a este periódico, describen incidencias en la sede compostelana, situada en la Facultad de Derecho. Una de las aspirantes explica que era la tercera vez que se presentaba al examen y que nunca había vivido una situación similar. Según relata, las personas encargadas de supervisar el aula “no tenían ni idea de la organización de la entrega de los exámenes ni de los tiempos”, lo que generó momentos de confusión durante el inicio de la prueba.

La misma opositora asegura que la vigilancia fue escasa durante el desarrollo del examen. “Solo una persona miraba de vez en cuando; las otras dos no se levantaron de la silla y hablaban entre ellas”, afirma. Según su testimonio, los aspirantes podían acudir al baño “infinidad de veces” y asegura haber observado a compañeros consultando materiales después de salir. También denuncia que en el momento de la entrega de los exámenes la supervisión fue prácticamente inexistente. “La vigilancia en ese momento ya era cero”, explica, añadiendo que llegó a ver cómo varios opositores cuchicheaban entre ellos en la parte trasera del aula.

Otro de los testimonios recogidos por la asociación describe problemas organizativos desde el inicio de la prueba. Según esta aspirante, en su aula el examen comenzó con aproximadamente una hora de retraso. Además, relata que varios opositores tuvieron problemas tras solicitar un cambio de sede y que los responsables presentes no sabían cómo proceder. “Tuvieron que llamar por teléfono a varios contactos hasta que finalmente otra persona acudió para indicarles cómo hacerlo”, explica.

Según su relato, a estos aspirantes se les pidió completar manualmente diversos documentos antes de comenzar el examen, lo que les hizo perder tiempo respecto al resto de participantes. A pesar de ello, asegura que no se les concedió tiempo adicional al final de la prueba. Las opositoras subrayan que estas incidencias generaron un ambiente de nerviosismo entre los aspirantes, que llevaban meses —e incluso años— preparando una prueba clave para su futuro profesional. En su opinión, la falta de organización y de control durante el examen resulta especialmente preocupante en un proceso selectivo de ámbito nacional que determina el acceso a la formación sanitaria especializada.

Desde la Asociación MIR España señalan que estos testimonios se suman a otras quejas recibidas en las últimas semanas por parte de opositores de distintas sedes del país. La entidad asegura haber recopilado decenas de relatos que apuntan a problemas de organización, vigilancia insuficiente y diversas irregularidades durante la celebración del examen. En el caso de Santiago, además, trascendió que un opositor fue sorprendido copiando mediante el uso de gafas con tecnología de inteligencia artificial durante la realización de la prueba. El aspirante fue expulsado en el momento y su examen fue calificado con un cero.

Para la asociación, estos hechos refuerzan la necesidad de revisar el proceso. El colectivo ha solicitado al Ministerio de Sanidad una auditoría independiente del sistema MIR que analice tanto la organización de la convocatoria como las medidas de control aplicadas durante el examen. La entidad recuerda que se trata de un proceso selectivo que cada año condiciona el futuro profesional de miles de médicos en España, por lo que reclama mayores garantías de transparencia, planificación y equidad en el desarrollo de la prueba.