Caída dos visados e licenzas

Abal achaca o "freazo" na construción de vivenda á "parálise urbanística" de Raxoi

Critica a reorganización de Urbanismo acometida polo goberno local e reclama un cambio nas políticas

Marta Abal, concelleira do PSOE en Santiago

Marta Abal, concelleira do PSOE en Santiago / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

A concelleira socialista Marta Abal alertou do "preocupante freazo" que está a sufrir a actividade urbanística en Santiago de Compostela, unha situación que, segundo advertiu, confirman os datos recollidos nos informes dos Colexios Oficiais de Arquitectas e de Arquitectos Técnicos de Galicia.

Os visados de vivenda descenderon nun 69 % entre 2024 e 2025. Ademais, Abal advertiu de que Santiago "visa menos vivendas novas que municipios como Ames, Carballo, Lugo ou Ferrol", un dato que, ao seu xuízo, evidencia a "perda de dinamismo urbanístico" da cidade. A concelleira tamén fixo fincapé en que as licenzas baixaron nun 10 % internanual, un feito que relaciona co funcionamento da administración urbanística municipal.

Críticas á xestión municipal

Neste sentido, apuntou que "as demoras na xestión urbanística para a concesión de licenzas e a falta de desenvolvemento de solo finalista para poder construír vivenda nova son algunhas das causas que están detrás destes malos datos". Segundo advertiu, "sen axilidade administrativa, nin solo dispoñible, a cidade queda paralizada".

A concelleira socialista critica a resposta do goberno local, que reorganizou o departamento de Urbanismo, e reclama un cambio nas políticas. "Santiago precisa un verdadeiro plan de choque, simplificación real de procedementos e automatización", indica, pedindo que non haxa máis "parches organizativos", senón "medidas de fondo para reactivar a cidade".

TEMAS

