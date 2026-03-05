ELECCIONES USC
¿A quién apoyará Nogueira en la segunda vuelta?: Hoy revelará su decisión
Tras reunirse con Flores y Crujeiras la semana pasada, esta tarde tomará una decisión junto a su colectivo
A menos de una semana para que la comunidade universitaria elija a la primera rectora de la Universidade de Santiago, continúan las negociaciones entre los distintos colectivos. La catedrática de Derecho Administrativo, Alba Nogueira, que no logró el apoyo suficiente en la primera vuelta del 12 de febrero, se reunirá este jueves con su grupo para analizar la situación de cara a la segunda vuelta.
El pasado lunes 23 de febrero, Nogueira mantuvo un encuentro con la finalista Maite Flores, donde expresó sus preocupaciones sobre el futuro de la universidad: medidas en profesorado e investigación ante la “fractura entre las facultades de experimentales/ingenierías y el resto”, defensa de la autonomía universitaria, financiación y Estatutos. Flores recibió la opción de un nuevo encuentro para aportar concreciones, que finalmente no se produjo. Sí se reunió con Rosa Crujeiras el jueves 26 de febrero. En ambos encuentros participaron Nogueira y representantes de su colectivo.
La cita de este jueves, prevista para las 18.30 horas, podría definir el apoyo del grupo de Nogueira a alguna de las candidatas. Según indican desde el colectivo: “Nuestra postura será pública, como lo ha sido en las reuniones con las candidatas. No realizamos negociaciones secretas”.
Mientras, en el marco de la segunda campaña, Crujeiras y Flores continúan reuniéndose con la comunidad universitaria en Santiago y Lugo. Ambas tienen hasta el lunes 9 de marzo para consolidar apoyos antes de la votación definitiva del día 11.
