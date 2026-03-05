La reflexión de un venezolano en Santiago tras las críticas recibidas por usar el gallego: «Se falo tan mal, non me escoites»

«Venezuela me parió, Galicia me acogió». Esa es la carta de presentación de Christian Lucas, venezolano afincado en la capital gallega y conocido en redes como @elvenegalle en sus redes sociales.

Este creador de contenido con casi 100 mil seguidores en sus perfiles de Instagram y TikTok cuenta que, desde que empezó a crear posts y feeds, se ha encontrado con dos frentes de críticas. Por un lado, compatriotas que le cuestionan por usar el gallego; por otro, usuarios gallegos que le señalan el acento, el castrapo o la mezcla de idiomas.

En su mensaje insiste en que aprender y usar otra lengua «es nutrirte, es crecer» y niega que eso implique «perder» quién es: «Voy a seguir hablando gallego porque a mí me apetece».

En su intervención, el creador resume una sensación que comparten muchos hablantes nuevos: la presión de cumplir expectativas contradictorias. «Me critican venezolanos… por hablar gallego» y también «el gallego que me critica porque falo gallego mal», relata, aludiendo al esfuerzo que le ha supuesto incorporar la lengua a su día a día.

Esa experiencia encaja con el fenómeno de los neofalantes: personas que no aprendieron gallego como lengua principal en la infancia y lo adoptan más tarde por motivos personales, de integración o de identificación con el territorio.

En un perfil publicado en el ámbito del activismo lingüístico gallego se recuerda que un vídeo suyo presentándose como «venezolano que fala galego» se viralizó y que él decidió aprovechar el impacto «para algo positivo».

«¿Integrarse o perder la identidad?»

El trasfondo del debate no es solo lingüístico, sino emocional: la idea de que hablar una lengua distinta a la de origen te «desubica» o te vuelve «menos auténtico».

Lucas lo rebate con un argumento simple: sumar idiomas no resta identidad, la amplía. Y lanza una pulla a quienes, dice, se molestan porque no hablan otra lengua: «hablar otro idioma… es tener más posibilidades».

El caso de @elvenegalle se mueve en un terreno conocido en Galicia: el de la legitimidad del gallego (quién «puede» hablarlo y cómo) y el de los prejuicios sobre el habla mezclada. La paradoja, señalan algunos usuarios en redes, es que a un recién llegado se le puede exigir integración, pero cuando esa integración pasa por la lengua, a veces se convierte en motivo de burla o sospecha.

Mientras tanto, Lucas lo zanja en su estilo: seguirá hablando gallego, mejor o peor, porque le da la gana. Y porque, en el fondo, su mensaje no va solo de gramática, sino de pertenencia.