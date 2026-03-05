De la emergencia de la dana en Valencia al Camino de Santiago: 60 militares de la UME culminan la ruta jacobea
Efectivos del tercer Batallón de Intervención en Emergencias, con base en Bétera, se formaron en la plaza del Obradoiro y corearon su lema 'Para servir' al finalizar la peregrinación
Sesenta soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) llegaron este jueves a la plaza del Obradoiro tras completar el Camino de Santiago desde Sarria, punto en el que iniciaron la peregrinación el pasado domingo, según informó El Progreso. La expedición cubrió el recorrido en cinco etapas y culminó la marcha al mediodía frente a la Catedral compostelana. Los participantes pertenecen a la plana mayor y servicios del tercer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM III), una unidad que tiene su base en la localidad valenciana de Bétera. Durante los dos meses previos prepararon este ejercicio, concebido como una actividad de convivencia, esfuerzo físico y fortalecimiento del espíritu de equipo entre los efectivos.
La llegada del grupo llamó la atención de numerosos peregrinos y visitantes que se encontraban en la plaza del Obradoiro. Una vez ante la Catedral, los militares se formaron mirando hacia la fachada del templo y corearon el lema de la UME, Para servir, en un momento que fue seguido con interés por quienes presenciaban la escena.
Tras completar el recorrido, los efectivos se fotografiaron en pequeños grupos en la plaza y compartieron instantes de emoción y satisfacción por haber culminado juntos la experiencia del Camino de Santiago. Algunos de ellos destacaban el carácter especialmente gratificante de la peregrinación antes de emprender el regreso a Valencia.
La presencia del grupo ya había sorprendido por la mañana a varios vecinos y peregrinos en la zona de Sabugueira. Los militares fueron vistos descendiendo por el entorno de Lavacolla y San Marcos en la última etapa antes de entrar en Santiago. Entre los participantes se encontraban además efectivos que intervinieron directamente en la emergencia provocada por la dana que afectó a Valencia en octubre de 2024, una de las catástrofes más graves registradas en la región en los últimos años. En aquella situación, la UME desempeñó un papel clave en las tareas de rescate, apoyo a la población y gestión de la emergencia.
Para muchos de estos militares, acostumbrados a trabajar en escenarios de gran complejidad y riesgo, la peregrinación a Santiago supuso también una experiencia de convivencia y reflexión tras haber participado en intervenciones reales de enorme dureza.
