Galicia negocia con Tui Group un programa de 'escapadas' a Santiago para el mercado británico

Merelles destaca que el de Reino Unido fue el mercado más creció el pasado año, con un incremento de turistas del 14,8%

Peregrinos y turistas en la Praza do Obradoiro, este domingo.

Peregrinos y turistas en la Praza do Obradoiro, este domingo. / Antonio Hernández

Agencias

Santiago de Compostela

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha mantenido un encuentro con la directora de Marketing de Tui Group, Fernanda Vaz de Lima, a la que ha trasladado las potencialidades del destino Galicia, mientras que la directiva ha mostrado la intención del grupo de diseñar un programa de 'City Breaks' --escapadas de pocos días-- para Santiago de Compostela dirigido al mercado británico.

En este sentido, el director de Turismo de Galicia ha destacado que precisamente el de Reino Unido fue el mercado más creció el pasado año, con un incremento de turistas del 14,8%. Ha trasladado a Tui también los recursos de las otras ciudades gallegas, algunas de ellas próximas a aeropuertos con conexión directa a Reino Unido.

Además, Xosé Merelles también le ha explicado las oportunidades que ofrecerá la celebración del Xacobeo 2027 y Fernanda Vaz de Lima ha apostado por diseñar nuevas experiencias vinculadas con el Camino de Santiago.

El encuentro ha tenido lugar durante la participación de Galicia en la feria ITB de Berlín, donde Xosé Merelles ha mantenido varios encuentros con turoperadores y agentes turísticos internacionales como Everhardt Travel, Boldest y Dertour, en los que constató el interés que despierta el destino Galicia en los principales mercados europeos.

TEMAS

