La hamburguesa de Santiago que compite por ser la mejor de España

Queda menos de una semana para conocer cuál será la Mejor Hamburguesa de España de 2026. Un total de quince establecimientos han pasado a la final, en la que competirán por el título de Best Burger Spain el próximo 10 de marzo en El Puerto del Escondite (Madrid).

Esta sexta edición del popular concurso gastronómico -en la que han participado un total de 430 establecimientos-, ha logrado consolidar al campeonato como el evento más importante del sector.

Cuál es la mejor Hamburguesa de España

Las quince hamburguesas finalistas se enfrentarán el 10 de marzo en una cata ciega, ante un jurado profesional que será desvelado este viernes 6 de marzo. De sus valoraciones, conoceremos la que se proclamará la mejor de España y acto seguido tendrá lugar la entrega de premios.

Además de entregar el galardón de la jornada -Mejor Hamburguesa de España-, también se entregarán el segundo y tercer premio, el top 3 Best Delivery by Glovo, los Premios Audacious, la Mejor Cadena de hamburguesas y se harán públicas las tres hamburguesas mejor valoradas de cada Comunidad Autónoma.

Pero volviendo a las finalistas, se han colado dos hamburguesas de Galicia: una de Ourense y otra de Santiago. Cabe destacar que la capital gallega se veía representada por cuatro establecimientos: La Pepita Burger, Flaco, El Dieciocho y Custom Burger Shop by Cacao.

Así es 'Flaquita'

De los cuatro establecimientos compostelanos, solo Flaco (rúa de Concepción Arenal, 8) ha llegado a la final con su propuesta Flaquita.

Una hamburguesa que, a pesar de tener "pocos ingredientes, ejecución clásica y mucho sabor", será la burger "que siempre querrás repetir".

Desde Flaco han apostado así, "siendo fieles a nuestro estilo", por una doble cheeseburger que mantiene la esencia de sus "hamburguesas más icónicas". De vaca gallega en pan brioche, completan el listado de ingredientes: pepinillos, cebolla, salsa Flaco y queso americano.

Tras esta propuesta se encuentran viejos conocidos del concurso gastronómico, pues los dueños de este local son los mismos que los de Argentinos Burger en A Estrada (Avenida Benito Vigo, 70), que hace un par de años se alzaban con el premio de Mejor Hamburguesa de España.

Hamburguesas finalistas del Best Burger Spain

Además de Flaquita, Ourense se ha metido en la final con SaboRosa, la propuesta de Bágoa Gastrobar. Completan la lista las siguientes hamburguesas finalistas:

Casa Pedro Parres por "TxoChorizu" - San Juan de Parres, Asturias (Principado de Asturias)

- San Juan de Parres, Asturias (Principado de Asturias) Cel Blau Burgers por "Malamadre" - Palma, Islas Baleares (Islas Baleares)

- Palma, Islas Baleares (Islas Baleares) El vikingo por "Esenzia" - Villaviciosa de Odón, Madrid (Comunidad de Madrid)

- Villaviciosa de Odón, Madrid (Comunidad de Madrid) Holy por "Holy Sh*t" - Irún, Guipúzcoa (País Vasco)

- Irún, Guipúzcoa (País Vasco) Hotel Sierra de Huesa por "Golden" - Huesa, Jaén (Andalucía)

- Huesa, Jaén (Andalucía) La Rima Fast-Food Gourmet por "La Masiva de Bryan" - Burgos, Burgos (Castilla y León)

- Burgos, Burgos (Castilla y León) Nolita por "Nolita’s Burger" - Madrid, Madrid (Comunidad de Madrid)

- Madrid, Madrid (Comunidad de Madrid) Plaza Blanca Burguer por "Game Over" - Ampuero, Cantabria (Cantabria)

- Ampuero, Cantabria (Cantabria) Smash Hub por "South Carolina BBQ 2.0" - Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife (Canarias)

- Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife (Canarias) Soap Lounge por "Umami Queen" - Villar del Arzobispo, Valencia (Comunidad Valenciana)

- Villar del Arzobispo, Valencia (Comunidad Valenciana) The Vicbros Burguer por "Santa Bárbara" - San Vicente, Alicante (Comunidad Valenciana)

- San Vicente, Alicante (Comunidad Valenciana) Vayco por "V26" - Valladolid, Valladolid (Castilla y León)

- Valladolid, Valladolid (Castilla y León) Vuitantas por "Santa10" - Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona (Cataluña)

Han sido los propios clientes los encargados de puntuar las propuestas participantes a través de la web oficial del campeonato, cuya votación estuvo abierta entre el 29 de enero y el 1 de marzo.

De sus votos, junto a los más de 180 inspectores que han recorrido los 430 establecimientos participantes, surgieron las quince hamburguesas finalistas. ¿Se traerá a Santiago el gran premio?