‘Headache’ premia un artigo do Idis coma o mellor do ano 2025
O texto de Alberto Ouro céntraseo na hemicrania (unha cefalea rara) e identifica biomarcadores que poden precisar o tratamento
O traballo vinculado coa hemicrania (unha cefalea rara) Serum levels of autotaxin reveal its role as a novel biomarker of migraine, do investigador do Idis (Instituto de Investigación de Santiago) Alberto Ouro, foi recoñecido co Premio á Mellor Publicación Científica de 2025 pola revista Headache. O artigo de Ouro «abre novas perspectivas para identificar biomarcadores e desenvolver estratexias terapéuticas máis precisas».
Este galardón da American Headache Society distingue o artigo «considerado máis relevante entre os publicados o ano pasado nunha das revistas internacionais de referencia no ámbito das cefaleas» e subliña «o impacto científico e clínico do traballo».
Ante esta distinción, o seu autor recalca que «supón un recoñecemento internacional de alto nivel científico e un recoñecemento ao traballo multidisciplinar». Ouro afirma que «seguiremos avanzando na capacidade teragnóstica enfocada na hemicrania, co obxectivo de avanzar cara a ferramentas que permitan unha mellor estratificación de pacientes e unha terapia máis personalizada».
No estudo, coordinado polo Grupo de Cefaleas do Idis, liderado por Tomás Sobrino, e o Grupo de Neuroenvellecemento de Rogelio Leira, demóstrase «a existencia de niveis significativamente elevados de autotaxina sérica en pacientes con hemicrania». Uns resultados que achegan «evidencia directa da implicación do metabolismo de lípidos bioactivos na fisiopatoloxía da hemicrania e reforzan a hipótese de que a vía autotaxina–LPA podería desempeñar un papel relevante na activación trigeminovascular e nos procesos neuroinflamatorios».
