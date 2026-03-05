La intoxicación de dos personas en una vivienda de Santiago moviliza a los servicios de emergencia

La Policía Local de Santiago intervino este miércoles en la praza de San Roque tras recibir un aviso por un fuerte olor en el interior de una vivienda que provocó síntomas de intoxicación en dos personas. Hasta el lugar se desplazaron también los Bomberos para comprobar el origen del olor y garantizar la seguridad del inmueble. Como consecuencia del incidente, según se recoge en el parte de incidencias municipal, una de las personas afectadas tuvo que ser trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) en ambulancia para recibir atención médica especializada, mientras la otra fue asistida en el lugar.

En otra actuación de carácter sanitario, los agentes auxiliaron a una persona que precisaba asistencia médica en la confluencia de la rúa do Hórreo con República do Salvador. Tras la primera atención, también fue evacuada al mismo centro hospitalario.

Tres accidentes de tráfico y un motorista evacuado

En el ámbito de la seguridad vial, este miércoles se registraron tres accidentes de tráfico en distintos puntos de la ciudad. Dos de ellos, ocurridos en la avenida Gonzalo Torrente Ballester y en la rúa de Lisboa, se saldaron únicamente con daños materiales tras colisiones entre varios vehículos.

El siniestro de mayor relevancia tuvo lugar en la avenida Santiago de Cuba, a la entrada del túnel del vial SC-11 en sentido O Castiñeiriño, donde fue localizada una motocicleta accidentada y su conductor tendido en la calzada. Una ambulancia acudió al lugar y trasladó al herido al hospital Clínico para su valoración y tratamiento. Además, los agentes realizaron controles e inspecciones en diferentes zonas de la ciudad, así como pruebas relacionadas con la seguridad viaria.

Incidencias en la vía pública y colaboración con Bomberos

Entre las incidencias registradas en la vía pública, destaca la localización de una mancha de aceite en la praza do Toural, que obligó a adoptar medidas preventivas para evitar riesgos a la circulación. Asimismo, en la rúa José Pastor Horta fue necesaria la colaboración con el servicio de Bomberos ante un vehículo que inicialmente parecía estar incendiado. Finalmente, se comprobó que se trataba de una avería mecánica que provocaba la pérdida de líquido anticongelante.

En otra intervención, la Policía Local prestó asistencia a un vehículo averiado en la rúa Bernardo Barreiro de Vázquez Varela, regulando la situación hasta la retirada del turismo por parte del servicio de grúa. Durante la jornada también se llevó a cabo la localización permanente de una persona, dentro de las actuaciones habituales de seguimiento y control.