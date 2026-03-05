Nogueira decide no apoyar a ninguna de las otras dos candidatas a rectora

La catedrática de Derecho Administrativo Alba Nogueira no apoyará a ninguna de las dos cantidatas a rectora de la USC. Tras una reunión mantenida en la tarde de este jueves, el Colectivo Proxecto Universidade -que la apoyó en la primera vuelta de las elecciones- decidió no pedir el voto ni por Rosa Crujeiras, que obtuvo el 41% de los votos, ni por Maite Flores, la segunda con mayor apoyo. En un comunicado afirman que «no se ven representandos» por ninguna de las dos contrincantes y no ven tampoco «garantías de que se cumplan los objetivos programáticos» que han venido negociando en los últimos días.

El equipo de Nogueira explica que en los encuentros mantenidos se les trasladó un conjunto de puntos esenciales y se les pidió «un posicionamiento público expreso que ayudase a garantizar ese enfoque integrador». Entre otras cuestiones, se requería «un compromiso explícito con el equilibrio entre investigación y docencia en todas las áreas de la USC», un diagnóstico claro sobre la autonomía universitaria y voluntad para defenderla frente a «las presiones de la Xunta» o la reconducción del proceso de reforma de los estatutos de la Universidade de Santiago.

«La candidatura de Rosa Crujeiras no respondió ni expresó publicamente un posicionamiento claro en el sentido que se pedía en ninguno de los tres puntos solicitados», subraya el colectivo que apoyó a Alba Nogueira. «La candidatura de Maite Flores hizo llegar ayer un documento, lo que agradecemos sinceramente, en el que recogía alguno de los puntos que se trataban y dejaba fuera significativamente otros», prosiguen.

Por este motivo, dejan a la «consideración soberana de las personas que nos integran la decisión de votar en blanco o por aquella opción que consideren menos lesiva para los intereses colectivos da USC» y no ven positiva la abstención. En la primera vuelta de las elecciones celebrada el pasado 12 de febrero, Nogueira fue la cuarta candidata en apoyos con 380 votos ponderados. La segunda fue María José López Couso, que formaba parte del equipo del actual rector Antonio López, que tampoco ha decidido apoyar a ninguna otra candidata. La nueva votación tendrá lugar el próximo miércoles 11 de marzo.

Palestina

Galiza por Palestina realizó este jueves también un llamamiento a las candidatas a rectora de la USC para que asuman compromisos explícitos y verificables respecto a la continuidad de proyectos de colaboración con instituciones israelíes. A través de un comunicado, recordaron que 28 meses después del inicio de la ofensiva sobre Gaza en octubre de 2023, diversas universidades del Estado español mantienen relaciones académicas y científicas con entidades israelíes en el marco de programas europeos de investigación, según el informe actualizado en febrero de este año por la Rede Universitaria por Palestina.

Entre las instituciones con proyectos activos se encuentra la USC, «situada entre las cinco universidades españolas con mayor número de colaboraciones en curso con entidades israelíes. Parte de estas relaciones se desarrollan en el marco de Horizon Europe, programa al que Israel está asociado como país participante desde 2021».