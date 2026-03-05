Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas

Ela Diz Tenda, situada hasta ahora en la rúa do Vilar, en el casco histórico de Santiago, se muda este sábado a un local de la rúa Xeneral Pardiñas, en la milla de oro de la capital gallega. La propietaria del negocio, Laura Insausti, explica que el cambio responde principalmente a una cuestión de funcionalidad, ya que el nuevo espacio "dispone de almacén", algo de lo que carecía el local anterior, situado en el número 54 de la rúa do Vilar, que cerró sus puertas este lunes. En un primer momento, barajó trasladar la tienda a la rúa das Orfas, también en la zona vieja, pero finalmente descartó esta opción al no encontrar allí un local que contase con almacén.

"Ao carón da Alameda, coas torres da Catedral no horizonte, esto vai a todo filispín. En 3 días estamos con vós", detallan desde el comercio a través de una publicación colgada este miércoles en su cuenta de Facebook, en la que se adjunta una imagen con el nombre de la tienda en la fachada del nuevo local.

Imagen colgada en el Facebook de Ela Diz en la que se observa el cartel de la tienda en su nuevo local. / Ela Diz

Ela Diz (Moda Etica, Complementos, Regalos & Artesanía Galega, slowfashion) abrió sus puertas en 2011 y este será su cuarto local en Santiago. "En la rúa do Vilar estuve tres años, diez en la rúa Nova y dos en la praza de Fuenterrabía, donde empecé", señala Insausti, quien incide en la importancia de "consumir en el pequeño comercio". "Es fundamental para una ciudad", subraya.

Con este cambio de localización, la tienda busca ganar funcionalidad y mejorar la organización interna sin renunciar a su actividad en el centro de la ciudad. "En el local de Xeneral Pardiñas tengo un escaparate mucho más grande, estoy rodeada de comercio y no me alejo de la zona donde he estado 15 años", afirma la propietaria de Ela Diz, que, no obstante, incide en que la "razón fundamental del cambio es la posibilidad de contar con almacén".

'Relevo' de Mimolett

Ela Diz se traslada al bajo que durante diez años ocupó la boutique Mimolett, situado en el número 2 de la rúa Xeneral Pardiñas, que cerró de forma definitiva el pasado 31 de diciembre. De esta forma, su propietaria, María Fraga, finalizaba una etapa de diez años. Fue entonces cuando decidió abrir el negocio, cuya primera ubicación se situó en la rúa Rodrigo de Padrón. Y hace tres años se trasladaba a una de las rúas más cotizadas de la ciudad, Xeneral Pardiñas.

"El sector ha cambiado mucho"

«Este es un sector que ha cambiado mucho, en el que no es fácil mantenerse, puesto que si una familia tiene que recortar en gastos, el comercio de ropa siempre es el gran perjudicado. Además, son muchos aquellos que priorizan otras experiencias», comentaba a EL CORREO solo unos días antes del cierre María Fraga, tras un ciclo de diez años en la tienda y 14 en el sector del comercio.

'Baile' continuo de aperturas, traslados y cierres

El goteo constante de aperturas, traslados y cierres en las calles de Santiago denota la dificultad del comercio de proximidad para sobrevivir en el actual contexto socioeconómico, teniendo en cuenta que los hábitos de consumo han cambiado claramente a lo largo de los últimos años. Desde el sector sostienen que el pequeño comercio ya no solo lucha contra las grandes áreas; ahora el enemigo, apuntan, es la venta online. La sombra del e-commerce es alargada y, en muchos casos, para los establecimientos de cercanía no es una tarea fácil mantenerse a flote.